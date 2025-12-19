Голкіпер Матвій Сафонов допоміг ПСЖ здобути Міжконтинентальний кубок, впевнено зігравши у фіналі з бразильським Фламенго. У Франції поділилися подробицями стосунків між росіянином та українцем Іллею Забарним, повідомляє 24 Канал з посиланням на RMC Sport.
Як у ПСЖ ставляться до відносин між Забарним та Сафоновим?
Напружені стосунки між Забарним та Сафоновим не залишилися поза увагою їхніх партнерів по команді. Вони жартують з приводу їхніх особливих відносин.
Також зазначається, що останнім часом росіянин здобув популярність у колективі. Це пов'язано з його вдалою грою за "парижан".
Сафонов має велику популярність у гравців, які за останні місяці до нього прив'язалися, і особливо після відходу Джанлуїджі Доннарумми. Дехто жартує з нього з приводу його особливих "відносин" із Забарним, але це все у жартівливій формі,
– йдеться у матеріалі видання.
Також у французьких ЗМІ відмітили холодну реакцію Іллі Забарного та голкіпера Люка Шевальє на гру Сафонова. Зазначається, що вони останніми підійшли до Сафонова, щоб його привітати.
Як спілкуються у ПСЖ Сафонов і Забарний?
- Нагадаємо, що перед підписанням українця Іллі Забарного ПСЖ намагався позбутися Матвія Сафонова. Однак під час літнього трансферного вікна росіянина не вдалося продати та й він сам не горів бажанням залишати команду.
- Тож українець опинився під додатковим тиском у новому колективі, де його партнером був представник країни-агресорки. За інформацією Le Parisien, у клубі порадили Забарному триматися трохи далі від росіянина та звести комунікацію до мінімуму.
- Ситуація змінилася після травми основного голкіпера "парижан" Люка Шевальє, коли його місце зайняв Сафонов. Через це Забарному довелося грати разом з росіянином та спілкуватися під час матчу.
- Втім, наразі Ілля може з полегшенням зітхнути. З'ясувалося, що під час матчу за Міжконтинентальний кубок Сафонов зламав руку. За попередніми даними він пропустить найближчі 3 – 4 тижні.