Голкіпер Матвій Сафонов допоміг ПСЖ здобути Міжконтинентальний кубок, впевнено зігравши у фіналі з бразильським Фламенго. У Франції поділилися подробицями стосунків між росіянином та українцем Іллею Забарним, повідомляє 24 Канал з посиланням на RMC Sport.

Як у ПСЖ ставляться до відносин між Забарним та Сафоновим?

Напружені стосунки між Забарним та Сафоновим не залишилися поза увагою їхніх партнерів по команді. Вони жартують з приводу їхніх особливих відносин.

Також зазначається, що останнім часом росіянин здобув популярність у колективі. Це пов'язано з його вдалою грою за "парижан".

Сафонов має велику популярність у гравців, які за останні місяці до нього прив'язалися, і особливо після відходу Джанлуїджі Доннарумми. Дехто жартує з нього з приводу його особливих "відносин" із Забарним, але це все у жартівливій формі,

– йдеться у матеріалі видання.

Також у французьких ЗМІ відмітили холодну реакцію Іллі Забарного та голкіпера Люка Шевальє на гру Сафонова. Зазначається, що вони останніми підійшли до Сафонова, щоб його привітати.

Як спілкуються у ПСЖ Сафонов і Забарний?