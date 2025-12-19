Голкипер Матвей Сафонов помог ПСЖ добыть Межконтинентальный кубок, уверенно сыграв в финале с бразильским Фламенго. Во Франции поделились подробностями отношений между россиянином и украинцем Ильей Забарным, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.

Читайте также Трофей для Забарного: ПСЖ по пенальти обыграл Фламенго и завоевал Межконтинентальный кубок

Как в ПСЖ относятся к отношениям между Забарным и Сафоновым?

Напряженные отношения между Забарным и Сафоновым не остались без внимания их партнеров по команде. Они шутят по поводу их особых отношений.

Также отмечается, что в последнее время россиянин получил популярность в коллективе. Это связано с его удачной игрой за "парижан".

Сафонов имеет большую популярность у игроков, которые за последние месяцы к нему привязались, и особенно после ухода Джанлуиджи Доннаруммы. Некоторые шутят над ним по поводу его особых "отношений" с Забарным, но это все в шутливой форме,

– говорится в материале издания.

Также во французских СМИ отметили холодную реакцию Ильи Забарного и голкипера Люка Шевалье на игру Сафонова. Отмечается, что они последними подошли к Сафонову, чтобы его поздравить.

Как общаются в ПСЖ Сафонов и Забарный?