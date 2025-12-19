Голкипер Матвей Сафонов помог ПСЖ добыть Межконтинентальный кубок, уверенно сыграв в финале с бразильским Фламенго. Во Франции поделились подробностями отношений между россиянином и украинцем Ильей Забарным, сообщает 24 Канал со ссылкой на RMC Sport.
Как в ПСЖ относятся к отношениям между Забарным и Сафоновым?
Напряженные отношения между Забарным и Сафоновым не остались без внимания их партнеров по команде. Они шутят по поводу их особых отношений.
Также отмечается, что в последнее время россиянин получил популярность в коллективе. Это связано с его удачной игрой за "парижан".
Сафонов имеет большую популярность у игроков, которые за последние месяцы к нему привязались, и особенно после ухода Джанлуиджи Доннаруммы. Некоторые шутят над ним по поводу его особых "отношений" с Забарным, но это все в шутливой форме,
– говорится в материале издания.
Также во французских СМИ отметили холодную реакцию Ильи Забарного и голкипера Люка Шевалье на игру Сафонова. Отмечается, что они последними подошли к Сафонову, чтобы его поздравить.
Как общаются в ПСЖ Сафонов и Забарный?
- Напомним, что перед подписанием украинца Ильи Забарного ПСЖ пытался избавиться от Матвея Сафонова. Однако во время летнего трансферного окна россиянина не удалось продать и он сам не горел желанием покидать команду.
- Поэтому украинец оказался под дополнительным давлением в новом коллективе, где его партнером был представитель страны-агрессора. По информации Le Parisien, в клубе посоветовали Забарному держаться подальше от россиянина и свести коммуникацию к минимуму.
- Ситуация изменилась после травмы основного голкипера "парижан" Люка Шевалье, когда его место занял Сафонов. Поэтому Забарному пришлось играть вместе с россиянином и общаться во время матча.
- Впрочем, сейчас Илья может с облегчением вздохнуть. Выяснилось, что во время матча за Межконтинентальный кубок Сафонов сломал руку. По предварительным данным он пропустит ближайшие 3 – 4 недели.