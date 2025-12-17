Поединок между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес проходил на стадионе "Ахмад бин Али" в катарском Аль-Райяне. В стартовом составе ПСЖ не нашлось место Илье Забарному, который оказался на скамейке запасных, сообщает 24 Канал.
Кто стал обладателем Межконтинентального кубка?
В основное время соперники не определили победителя. В первом тайме гол в ворота Фламенго забил грузинский легионер ПСЖ Хвича Кварацхелия. На 38-й минуте полузащитник получил мяч штрафной площадке "красно-черных" и пробил мимо голкипера.
Во второй половине игры футболисты Фламенго восстановили паритет. На 62-й минуте встречи Жоржинью заставил российского голкипера "парижан" Матвея Сафонова доставать мяч из сетки ворот.
В дополнительное время ни одной из команд не удалось забить решающий гол. Все решилось в серии пенальти. Футбольная фортуна улыбнулась одноклубникам Ильи Забарного, которые были более точными в исполнении одиннадцатиметровых. В итоге обладателем Межконтинентального кубка стал Пари Сен-Жермен.
Илья Забарный за матчем наблюдал со скамейки запасных. Главный тренер "парижан" Луис Энрике так и не выпустил украинца на важный финал, хотя в поединке ЛЧ с Атлетико он впервые играл вместе с Сафоновым.
ПСЖ – Фламенго 1:1 (по пен.2:1)
Голы: Кварацхелия, 38 – Жоржиньо, 62
Какие трофеи в 2025 году добыл ПСЖ и Забарный?
- 2025 год стал на удивление успешным для французского гранда. Под руководством Луиса Энрике "парижане" впервые в истории выиграли Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Кроме того, ПСЖ стал чемпионом Франции сезона 2024 – 2025 и обладателем Кубка Франции.
- Украинский защитник Илья Забарный присоединился к "красно-синим" лишь летом. Игрок сборной Украины присутствовал и матче за Суперкубок УЕФА, но в список обладателей не попал, ведь не был заявлен за команду.
- Поэтому первым трофеем Забарного в ПСЖ стал Межконтинентальный кубок.
- В сезоне 2025 – 2026 Забарный сыграл за "парижан" 18 матчей и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 50 миллионов евро.