Лучшим футболистом года стал вингер парижского ПСЖ Усман Дембеле. Французский футболист продолжает собирать награды в 2025 году, информирует 24 Канал со ссылкой на ФИФА.

Стоит увидеть Красивый удар ножницами стал триумфатором премии Пушкаша от ФИФА: невероятное видео

Кого опередил Дембеле?

У Усмана были солидные претенденты в голосовании The Best FIFA Football Awards 2025: Ашраф Хакими, Витинья, Нуну Мендеш (все – ПСЖ), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все – Барселона), Гарри Кейн (Бавария), Килиан Мбаппе (Реал), Коул Палмер (Челси) и Мохамед Салах (Ливерпуль).

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Усман Дембеле. - Чемпионат мира по футболу (@FIFAWorldCup) 16 декабря, 2025

Обратите внимание! В прошлом году лучшим игроком года по версии ФИФА становился вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор.

Напомним, что Дембеле ранее стал обладателем "Золотого мяча-2025".

К слову, лучшей футболисткой года стала лидер каталонской Барселоны Айтана Бонмати. Кроме этих номинаций во время церемонии также определяют лучшего вратаря среди мужчин и женщин, лучшего тренера среди женщин, трофей Пушкаша, трофей Марты.

Как Дембеле выступает в сезоне 2025 – 2026?

В этом сезоне Усман принял участие в 12 матчах ПСЖ, в которых отметился 3 голами и столькими же результативными передачами (данные Transfermarkt).

Он пропустил крайний матч Франции против сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Все из-за травмы. По этой причине пропустил последние игры французской сборной.

Каковы результаты The Best FIFA Football Awards 2025?