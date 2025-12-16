Лучшим футболистом года стал вингер парижского ПСЖ Усман Дембеле. Французский футболист продолжает собирать награды в 2025 году, информирует 24 Канал со ссылкой на ФИФА.

Кого опередил Дембеле?

У Усмана были солидные претенденты в голосовании The Best FIFA Football Awards 2025: Ашраф Хакими, Витинья, Нуну Мендеш (все – ПСЖ), Педри, Рафинья, Ламин Ямаль (все – Барселона), Гарри Кейн (Бавария), Килиан Мбаппе (Реал), Коул Палмер (Челси) и Мохамед Салах (Ливерпуль).

Обратите внимание! В прошлом году лучшим игроком года по версии ФИФА становился вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор.

Напомним, что Дембеле ранее стал обладателем "Золотого мяча-2025".

К слову, лучшей футболисткой года стала лидер каталонской Барселоны Айтана Бонмати. Кроме этих номинаций во время церемонии также определяют лучшего вратаря среди мужчин и женщин, лучшего тренера среди женщин, трофей Пушкаша, трофей Марты.

Как Дембеле выступает в сезоне 2025 – 2026?

В этом сезоне Усман принял участие в 12 матчах ПСЖ, в которых отметился 3 голами и столькими же результативными передачами (данные Transfermarkt).

Он пропустил крайний матч Франции против сборной Украины в отборе на ЧМ-2026. Все из-за травмы. По этой причине пропустил последние игры французской сборной.

Каковы результаты The Best FIFA Football Awards 2025?

  • Сантьяго Монтиель забил лучший гол года по версии ФИФА, получив премию Пушкаша. Награду Marta Award за лучший гол среди женщин получила Лизбет Овалье.

  • Лучшим голкипером года был признан Джанлуиджи Доннарумма из Манчестер Сити, а Ханна Хэмптон стала лучшей вратарем в женском футболе.

  • Луис Энрике, главный коуч Ильи Забарного в ПСЖ, стал тренером года. А вот в женском футболе лучшей наставницей стала Сарина Вигман.