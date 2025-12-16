Найкращим футболістом року став вінгер паризького ПСЖ Усман Дембеле. Французький футболіст продовжує збирати нагороди у 2025 році, інформує 24 Канал із посилання на ФІФА.

Кого випередив Дембеле?

В Усмана були солідні претенденти у голосуванні The Best FIFA Football Awards 2025: Ашраф Хакімі, Вітінья, Нуну Мендеш (усі – ПСЖ), Педрі, Рафінья, Ламін Ямаль (усі – Барселона), Гаррі Кейн (Баварія), Кіліан Мбаппе (Реал), Коул Палмер (Челсі) та Мохамед Салах (Ліверпуль).

#TheBest FIFA Men's Player 2025: Ousmane Dembélé. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Зверніть увагу! Торік найкращим гравцем року за версією ФІФА ставав вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор.

Нагадаємо, що Дембеле раніше став володарем "Золотого м'яча-2025".

До слова, найкращою футболісткою року стала лідерка каталонської Барселони Айтана Бонматі. Окрім цих номінацій під час церемонії також визначають найкращого воротаря серед чоловіків та жінок, найкращого тренера серед жінок, трофей Пушкаша, трофей Марти.

Як Дембеле виступає у сезоні 2025 – 2026?

У цьому сезоні Усман взяв участь у 12 матчах ПСЖ, у яких відзначився 3 голами та стількома ж результативними передачами (дані Transfermarkt).

Він пропустив крайній матч Франції проти збірної України у відборі на ЧС-2026. Все через травму. Через цю причину пропустив останні ігри французької збірної.

