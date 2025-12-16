ФІФА виділила його гол ударом ножицями у ворота Індепендьєнте Рівадавія у рамках чемпіонату Аргентини. Цей гол був забитий ще 11 травня 2025 року, інформує 24 Канал.
Варто дізнатись Ярмоленко може побити вічний рекорд УПЛ: скільки голів залишилось до легенди Динамо
Який гол обрали найкрасивішим у 2025 році?
На 57-й хвилині гри Сантьяго Монтієль приніс перемогу своїй команді з рахунком 1:0.
Відео неймовірного голу Монтієля
Цей переможний гол дозволив вінгеру випередити інших 10-х претендентів на премію Пушкаша. Цікаво, що серед конкурентів не було Кріштіану Роналду, який забив свій коронний гол через себе у матчі Аль-Наср – Аль-Халідж.
Зокрема тріумфатор цьогорічної премії Пушкаша випередив у голосуванні за нагороду Деклана Райса із лондонського Арсенала та вундеркінда каталонської Барселони Ламіна Ямаля.
Що відомо про Сантьяго Монтієля?
25-річний правий вінгер, який також може зіграти на лівому фланзі атаки. Ніколи не грав за межами рідної Аргентини – Рівер Плейт, Аргентінос і Індепендьєнте.
До кінця 2027 року має чинний контракт із аргентинським Індепендьєнте.
У сезоні 2024 – 2025 Монтієль взяв участь у 36 іграх, у яких відзначився 7 голами та 4 асистами.
Портал Transfermarkt оцінює вартість переможця премії Пушкаша 2025 у 3,5 мільйона євро.
Кого ще нагородили у ФІФА?
Найкращим голкіпером 2025 року став перший номер англійського Манчестер Сіті, який перебрався із ПСЖ, Джанлуїджі Доннарумма. А у жіночому футболі найкращою воротаркою стала Ханна Хемптон із лондонського Челсі.
Нагороду Marta Award за найкращий гол серед жінок отримала Лізбет Овальє.