ФИФА выделила его гол ударом ножницами в ворота Индепендьенте Ривадавия в рамках чемпионата Аргентины. Этот гол был забит еще 11 мая 2025 года, информирует 24 Канал.

Какой гол выбрали самым красивым в 2025 году?

На 57-й минуте игры Сантьяго Монтиель принес победу своей команде со счетом 1:0.

Видео невероятного гола Монтиеля

Этот победный гол позволил вингеру опередить других 10-х претендентов на премию Пушкаша. Интересно, что среди конкурентов не было Криштиану Роналду, который забил свой коронный гол через себя в матче Аль-Наср – Аль-Халидж.

В частности триумфатор нынешней премии Пушкаша опередил в голосовании за награду Деклана Райса из лондонского Арсенала и вундеркинда каталонской Барселоны Ламина Ямаля.

Что известно о Сантьяго Монтиеле?

25-летний правый вингер, который также может сыграть на левом фланге атаки. Никогда не играл за пределами родной Аргентины – Ривер Плейт, Аргентинос и Индепендьенте.

До конца 2027 года имеет действующий контракт с аргентинским Индепендьенте.

В сезоне 2024 – 2025 Монтиель принял участие в 36 играх, в которых отметился 7 голами и 4 ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя премии Пушкаша 2025 в 3,5 миллиона евро.

Кого еще наградили в ФИФА?

Лучшим голкипером 2025 года стал первый номер английского Манчестер Сити, который перебрался из ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма. А в женском футболе лучшей вратарем стала Ханна Хэмптон из лондонского Челси.

Награду Marta Award за лучший гол среди женщин получила Лизбет Овалье.