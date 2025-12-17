Поєдинок між переможцем Ліги чемпіонів УЄФА та володарем Кубка Лібертадорес проходив на стадіоні "Ахмад бін Алі" в катарському Аль-Райяні. У стартовому складі ПСЖ не знайшлося місце Іллі Забарному, який опинився на лаві запасних, повідомляє 24 Канал.

Хто став володарем Міжконтинентального кубка?

В основний час суперники не визначили переможця. У першому таймі гол у ворота Фламенго забив грузинський легіонер ПСЖ Хвіча Кварацхелія. На 38-й хвилині півзахисник отримав м'яч штрафному майданчику "червоно-чорних" та пробив повз голкіпера.

У другій половині гри футболісти Фламенго відновили паритет. На 62-й хвилині зустрічі Жоржинью змусив російського голкіпера "парижан" Матвія Сафонова діставати м'яч із сітки воріт.

У додатковий час жодній з команд не вдалося забити вирішальний гол. Все вирішилося у серії пенальті. Футбольна фортуна посміхнулася одноклубникам Іллі Забарного, які були точнішими у виконанні одинадцятиметрових. У підсумку володарем Міжконтинентального кубка став Парі Сен-Жермен.

Ілля Забарний за матчем спостерігав з лави запасних. Головний тренер "парижан" Луїс Енріке так і не випустив українця на важливий фінал, хоча у поєдинку ЛЧ з Атлетіко він вперше грав разом із Сафоновим.

ПСЖ – Фламенго 1:1 (по пен.2:1)

Голи: Кварацхелія, 38 – Жоржинью, 62

Які трофеї у 2025 році здобув ПСЖ і Забарний?