Поєдинок між переможцем Ліги чемпіонів УЄФА та володарем Кубка Лібертадорес проходив на стадіоні "Ахмад бін Алі" в катарському Аль-Райяні. У стартовому складі ПСЖ не знайшлося місце Іллі Забарному, який опинився на лаві запасних, повідомляє 24 Канал.
Хто став володарем Міжконтинентального кубка?
В основний час суперники не визначили переможця. У першому таймі гол у ворота Фламенго забив грузинський легіонер ПСЖ Хвіча Кварацхелія. На 38-й хвилині півзахисник отримав м'яч штрафному майданчику "червоно-чорних" та пробив повз голкіпера.
У другій половині гри футболісти Фламенго відновили паритет. На 62-й хвилині зустрічі Жоржинью змусив російського голкіпера "парижан" Матвія Сафонова діставати м'яч із сітки воріт.
У додатковий час жодній з команд не вдалося забити вирішальний гол. Все вирішилося у серії пенальті. Футбольна фортуна посміхнулася одноклубникам Іллі Забарного, які були точнішими у виконанні одинадцятиметрових. У підсумку володарем Міжконтинентального кубка став Парі Сен-Жермен.
Ілля Забарний за матчем спостерігав з лави запасних. Головний тренер "парижан" Луїс Енріке так і не випустив українця на важливий фінал, хоча у поєдинку ЛЧ з Атлетіко він вперше грав разом із Сафоновим.
ПСЖ – Фламенго 1:1 (по пен.2:1)
Голи: Кварацхелія, 38 – Жоржинью, 62
Які трофеї у 2025 році здобув ПСЖ і Забарний?
- 2025 рік став напрочуд успішним для французького гранда. Під керівництвом Луїса Енріке "парижани" вперше в історії виграли Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. Крім того, ПСЖ став чемпіоном Франції сезону 2024 – 2025 та володарем Кубка Франції.
- Український захисник Ілля Забарний приєднався до "червоно-синіх" лише влітку. Гравець збірної України був присутнім та матчі за Суперкубок УЄФА, але до списку володарів не потрапив, адже не був заявлений за команду.
- Тож першим трофеєм Забарного у ПСЖ став Міжконтинентальний кубок.
- У сезоні 2025 – 2026 Забарний відіграв за "парижан" 18 матчів та забив 1 гол. За даними Transfermarkt, ринкова вартість українця становить 50 мільйонів євро.