Матвей Бедный прокомментировал ситуацию между украинским футболистом и россиянином в ПСЖ. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на L`Eqiupe.
Читайте также Топ-5 украинских спортсменов, о которых говорил весь мир в 2025 году
Что сказал Бедный о Сафонове и Забарном?
Министр молодежи и спорта отметил, что не знает, что происходит в середине парижского клуба. Однако, по его мнению, они должны это уладить, ведь это некомфортно никому.
Руководство ПСЖ должно понять отношение наших игроков. Но это большой клуб с богатой историей, и я думаю, что его руководители знают, что делают,
– сказал Бедный.
Как пишет Le Parisien, что в ПСЖ понимают чувствительность темы отношений между Забарным и Сафоновым. Обоим футболистам посоветовали не появляться рядом друг с другом на тренировках и публичных мероприятиях.
Что известно об отношениях Забарного с Сафоновым?
Украинский футболист после перехода в ПСЖ сразу продемонстрировал свою позицию. Забарный заявил, что не поддерживает отношения с россиянами, ведь в его стране идет война.
Недавно украинец сыграл в одном матче с Сафоновым, поскольку основной вратарь Люка Шевалье получил повреждение. Журналист Игорь Цыганик раскритиковал Забарного за игру с россиянином.
Отметим, что избегание российского голкипера лидер сборной Украины вызвало шутки среди футболистов ПСЖ. Сафонова подкалывают в парижском клубе.