Французький ПСЖ прийматиме чинного чемпіона Англії Ліверпуль. Початок зустрічі на стадіоні "Парк-де-Пренс" – о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Де дивитися матч?

Офіційним мовником Ліги чемпіонів на території України є компанія Megogo. Саме на її ОТТ-платформі буде доступна онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Ліверпуль.

Показ гри відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший", який доступний за передплатами "MEGOPACK", "Оптимальна" та "Спорт". Окрім цього, транслятор запропонує вболівальникам передматчеву аналітичну студію.

Її ведучою стане Олександри Кучеренко, яка обговорить матч в компанії Едуарда Цихмейструка та Олега Маслюка. Початок – о 20:45. Коментаторами гри будуть Олександр Новак та Сергій Лукʼяненко.

Що коїться з Ліверпулем?

Поточний сезон важко складається для Ліверпуля. Підопічні Арне Слота вже не зможуть захистити звання чемпіонів АПЛ, адже відстали від Арсенала аж на 21 очко.

Мерсисайдці ведуть важку боротьбу за потрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Ліверпуль йде лише п'ятим, відстаючи від топ-четвірки на 5 очок.

До слова, минулого сезону команди вже грали один проти одного в головному єврокубку. На стадії 1/8 фіналу команди обмінялись мінімальними виїзними перемогами, після чого парижани взяли гору в серії пенальті.

Як Забарний виступає за ПСЖ?