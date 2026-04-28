Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени. Где их будут транслировать, расскажет 24 Канал.

Где смотреть полуфинальные матчи Лиги чемпионов?

Эти и другие поединки Лиги чемпионов будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO – официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Все матчи будут доступны на ОТТ-платформе по подписке "Спорт" и в пакетах "MEGOPACK". Посмотреть трансляции можно на канале "MEGOGO Футбол Первый", а также в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт".

Кто будет комментировать матчи ЛЧ на MEGOGO?

Матч между ПСЖ и Баварией будут комментировать Владимир Зверев и Виталий Похвала. В 20:45 начнется аналитическая студия MEGOGO: ведущая Александра Кучеренко встретится с экспертами – бывшим игроком сборной Украины и ныне тренером Александром Головко и комиком, звездой юмористического проекта "Ветераны космических войск" Артемом Дамницким.

За комментаторским микрофоном матча Атлетико – Арсенал будут работать Александр Новак и Назарий Шмыгиль. Студийная речь начнется в 20:45: ведущий Владимир Кобельков встретится с экспертами – Александром Головко и футбольным блоггером и комиком Олегом Маслюком.

Как прошли прошлые матчи в Лиге чемпионов?

На предварительном этапе ПСЖ одолел Ливерпуль по сумме двух матчей (2:0 на дому и 2:0 на выезде). Бавария в напряженной борьбе победила Реал (2:1 на выезде и 4:3 дома). Атлетико обыграл Барселону (2:0 на выезде и 1:2 дома), а Арсенал прошел Спортинг благодаря единственному голу (1:0 на выезде и 0:0 дома).