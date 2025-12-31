Тому лідер збірної України може покинути римлян у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Transfermarkt.com.tr.

Куди може перейти Довбик?

За даними джерела, українським форвардом Роми зацікавилися у вищому дивізіоні Туреччини. Довбик може перейти до 19-разового чемпіона країни Фенербахче.

Наразі інформація зберігається на рівні чуток. "Жовті канарки" лише проявляють інтерес до футболіста, але не робили офіційний пропозицій щодо трансферу українця.

До слова. Контракт Довбика з Ромою розрахований до червня 2029 року.

Відзначимо, що Довбик міг перейти в Евертон. Однак, як пише інсайдер Джанлука ді Марціо українським форвард відмовився від переходу в англійський клуб.

Однак за інформацією видання TeamTalk на українського нападника залишаються претенденти. Довбика планують підписати такі клуби, як Лідс, Вест Гем і Ньюкасл.

Що відомо про Довбика у Ромі?