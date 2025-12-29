Довбик програвав конкуренцію Евану Фергюсону, хоча результативність обох була вкрай низькою. Тож недивно, що українець може змінити клуб вже найближчим часом, повідомляє 24 Канал з посиланням на TEAMtalk.

Де може опинитися Довбик?

Сама Рома також налаштована знайти варіант для Артема. Ба більше, Зекі Узундурукан запевняв, що римський клуб сам пропонує іншим командам послуги Довбика

"Вовки" шукали покупців на нападника в чемпіонаті Іспанії. Натомість агенти українця налаштовані знайти йому клуб в АПЛ. Наразі представники Артема запропонували послуги гравця чотирьом командам з Англії.

Мова про Евертон, Лідс, Вест Гем та Сандерленд. Італійський клуб готовий віддати Довбика в оренду, щоб в разі успіху гравця потім вигідно його продати.

Поки що ж найбільш вірогідним варіантом для Артема називають Евертон. "Іриски" мають спільних власників із Ромою, а у складі мерсисайдців вже виступає українець Віталій Миколенко.

Втім сторони ще далекі від угоди, адже тренерський штаб Евертона не зацікавлений в Артемі. Натомість Лідс та Вест Гем мають більший інтерес до гравця.

Як Довбик виступає за Рому?