У червоній половині Манчестера, схоже, дійшли згоди стосовно особи головного тренера у сезоні 2026/27. Про це у соцмережі X написав популярний футбольний інсайдер Фабрісіо Романо.

Що відбувається в офісі Манчестер Юнайтед?

За наявною інформацією, наразі клуб проводить перемовини з головним тренером першої команди Майклом Карріком. Романо зазначив, що імовірність підсумкового успіху є доволі високою.

Шанси на це зростають уже кілька тижнів, і всі в Манчестер Юнайтед вважають, що він повинен залишитися. Гравці, керівництво – всі одностайні,

– йдеться у повідомленні Романо.

Інсайдер додає, що наразі сторони перебувають на етапі узгодження фінальних деталей контракту між клубом та 44-річним фахівцем.

Хто такий Майкл Каррік?

Чинний головний тренер першої команди має у Манчестер Юнайтед статус однієї з легенд клубу. Колишній півзахисник збірної Англії перейшов до "червоних дияволів" у липні 2006 року.

За інформацією статистичного порталу Transfermarkt, він провів у команді 12 сезонів. За цей час Каррік зіграв в 464 офіційних матчах, відзначився 24 голами та 35 результативними передачами.

Період активної ігрової кар’єри Майкла припав на продуктивні часи для Манчестер Юнайтед. У складі англійського гранда він став володарем 18 трофеїв. Серед них: п’ять титулів Англійської Прем’єр-ліги, перемоги у Лізі чемпіонів 2027/08 та Лізі Європи 2016/17.

У 2018 році півзахисник завершив кар’єру футболіста та розпочав тренерський шлях. Перші три роки Каррік працював у структурі клубу, а згодом очолив представника нижчого дивізіону – Мідлсбро. До Манчестера Каррік повернувся уже під час сезону 2025/26.

Біля тренерського керма він замінив португальця Рубена Аморіма, якого нещодавно пов’язували із Бенфікою українців Георгія Судакова та Анатолія Трубіна.

Як зіграв Манчестер Юнайтед під керівництвом Карріка?