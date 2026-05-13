В красной половине Манчестера, похоже, пришли к согласию относительно лица главного тренера в сезоне 2026/27. Об этом в соцсети X написал популярный футбольный инсайдер Фабрисио Романо.

Что происходит в офисе Манчестер Юнайтед?

По имеющейся информации, сейчас клуб проводит переговоры с главным тренером первой команды Майклом Карриком. Романо отметил, что вероятность итогового успеха довольно высока.

Шансы на это растут уже несколько недель, и все в Манчестер Юнайтед считают, что он должен остаться. Игроки, руководство – все единодушны,

– говорится в сообщении Романо.

Инсайдер добавляет, что сейчас стороны находятся на этапе согласования финальных деталей контракта между клубом и 44-летним специалистом.

Кто такой Майкл Каррик?

Действующий главный тренер первой команды имеет в Манчестер Юнайтед статус одной из легенд клуба. Бывший полузащитник сборной Англии перешел к "красным дьяволам" в июле 2006 года.

По информации статистического портала Transfermarkt, он провел в команде 12 сезонов. За это время Каррик сыграл в 464 официальных матчах, отметился 24 голами и 35 результативными передачами.

Период активной игровой карьеры Майкла пришелся на продуктивные времена для Манчестер Юнайтед. В составе английского гранда он стал обладателем 18 трофеев. Среди них: пять титулов Английской Премьер-лиги, победы в Лиге чемпионов 2027/08 и Лиге Европы 2016/17.

В 2018 году полузащитник завершил карьеру футболиста и начал тренерский путь. Первые три года Каррик работал в структуре клуба, а затем возглавил представителя низшего дивизиона – Мидлсбро. В Манчестер Каррик вернулся уже во время сезона 2025/26.

У тренерского руля он заменил португальца Рубена Аморима, которого недавно связывали с Бенфикой.

Как сыграл Манчестер Юнайтед под руководством Каррика?