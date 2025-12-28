Нападником "вовків" та збірної України зацікавився фіналіст минулорічної Ліги конференцій. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.

Читайте також Бідний роз'яснив, чому ПСЖ мусить вирішити ситуацію із Забарним і росіянином Сафоновим

Куди може перейти Довбик?

За інформацією ЗМІ, українським форвардом зацікавився Бетіс. Натомість у Римі розчаровані виступами Довбика у поточному сезоні.

Після минулої кампанії, у якій нападник забив 17 голів в усіх турнірах, в сезоні 2025 – 2026 відзначився лише двома голами. Окрім того, футболіст збірної України втратив місце в основі "вовків".

Римляни готові розглянути пропозицію щодо відходу Довбика, але також прагнуть мінімізувати фінансові витрати. Бетіс підготував угоду, за якою вони отримують українця в обмін на Чімі Авілу та Седріка Бакамбу, а також прописана певна доплата.

Раніше повідомляли про те, що Довбик може перебратися у чемпіонат Англії. За інформацією інсайдера Маттео Моретто, Рома зацікавлена в обміні українського нападника на форварда Евертона Бету.

Що відомо про Довбика у Ромі?