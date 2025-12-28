Нападником "вовків" та збірної України зацікавився фіналіст минулорічної Ліги конференцій. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.
Куди може перейти Довбик?
За інформацією ЗМІ, українським форвардом зацікавився Бетіс. Натомість у Римі розчаровані виступами Довбика у поточному сезоні.
Після минулої кампанії, у якій нападник забив 17 голів в усіх турнірах, в сезоні 2025 – 2026 відзначився лише двома голами. Окрім того, футболіст збірної України втратив місце в основі "вовків".
Римляни готові розглянути пропозицію щодо відходу Довбика, але також прагнуть мінімізувати фінансові витрати. Бетіс підготував угоду, за якою вони отримують українця в обмін на Чімі Авілу та Седріка Бакамбу, а також прописана певна доплата.
Раніше повідомляли про те, що Довбик може перебратися у чемпіонат Англії. За інформацією інсайдера Маттео Моретто, Рома зацікавлена в обміні українського нападника на форварда Евертона Бету.
Що відомо про Довбика у Ромі?
Український форвард перейшов у Рому влітку 2024 року. Римляни заплатили Жироні за Довбика 35 мільйонів євро.
Відзначимо, що влітку цього року він міг перейти у Мілан в обмін на Сантьяго Хіменеса, але перемовини загальмували.
Також Довбиком зацікавились ще три клуби в АПЛ – Сандерленд Ньюкасл, а також Лідс.