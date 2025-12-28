Нападающим "волков" и сборной Украины заинтересовался финалист прошлогодней Лиги конференций. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

Куда может перейти Довбик?

По информации СМИ, украинским форвардом заинтересовался Бетис. Зато в Риме разочарованы выступлениями Довбыка в текущем сезоне.

После прошлой кампании, в которой нападающий забил 17 голов во всех турнирах, в сезоне 2025 – 2026 отметился лишь двумя голами. Кроме того, футболист сборной Украины потерял место в основе "волков".

Римляне готовы рассмотреть предложение об уходе Довбика, но также стремятся минимизировать финансовые расходы. Бетис подготовил соглашение, по которому они получают украинца в обмен на Чими Авилу и Седрика Бакамбу, а также прописана определенная доплата.

Ранее сообщали о том, что Довбик может перебраться в чемпионат Англии. По информации инсайдера Маттео Моретто, Рома заинтересована в обмене украинского нападающего на форварда Эвертона Бету.

Что известно о Довбике в Роме?