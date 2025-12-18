Однак стостується воно не лише українського нападника. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Roma Giallorossa.
Читайте також Судаков віддав крутий асист і отримав травму в кубковому матчі за Бенфіку
Чому Довбик не візьме участь у вечірці Роми?
"Вовки" цього року не будуть проводити традиційну різдвяну вечірку з гравцям та працівниками клубу, включно з Довбиком. Власники клубу Ден і Раян Фрідкіни вирішили спрямувати кошти на іншу справу.
Вони відправлять виділений святковий бюджет на благодійність. Кошти отримають три організації, які допомагають дітям з тяжкими захворюваннями. А команда обмежиться скромним тостом з футболістами та персоналом "вовків" на клубній базі Тригорія.
Зазначимо, що нещодавно з'явилася інформація про ймовірну зміну клубу Довбиком, пише La Republlica. Форвард збірної України найближчим часом може перейти у Фенербахче з Туреччини.
Що відомо про Довбика у сезоні 2025 – 2026?
Український нападник у поточній кампанії зіграв лише у 14 матчах за Рому в офіційних турнірах. Він встиг відзначитися двома голами та двома результативними передачами.
Нещодавно з'явилася інформація, що Довбик може змінити клуб в зимове трансферне вікно та перебратися в Англію. Відомо, що українського форварда планують обміняти на футболіста з Евертона.
Також у послугах нападника збірної України зацікавлені інші клуби АПЛ – Сандерленд, Ньюкасл та Лідс. Однак вони ще не робили серйозних кроків для підписання футболіста.