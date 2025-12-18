Однак стостується воно не лише українського нападника. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Roma Giallorossa.

Чому Довбик не візьме участь у вечірці Роми?

"Вовки" цього року не будуть проводити традиційну різдвяну вечірку з гравцям та працівниками клубу, включно з Довбиком. Власники клубу Ден і Раян Фрідкіни вирішили спрямувати кошти на іншу справу.

Вони відправлять виділений святковий бюджет на благодійність. Кошти отримають три організації, які допомагають дітям з тяжкими захворюваннями. А команда обмежиться скромним тостом з футболістами та персоналом "вовків" на клубній базі Тригорія.

Зазначимо, що нещодавно з'явилася інформація про ймовірну зміну клубу Довбиком, пише La Republlica. Форвард збірної України найближчим часом може перейти у Фенербахче з Туреччини.

Що відомо про Довбика у сезоні 2025 – 2026?