Нападник "вовків" почав значно менше отримувати ігрового часу, адже Гасперіні надає перевагу новачку команди Евану Фергюсону. Тому Довбик може покинути римлян взимку 2026 року, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Маттео Моретто.

Куди може перейти Довбик?

Рома має наміри повністю перебудувати атакувальну ланку команди у січні наступного року. Італійський клуб планує позбутися Довбика, обмінявши українця на нападника Бето з Евертона.

Наразі невідомо, як український нападник ставиться до переходу в англійський клуб. Нагадаємо, що у складі "ірисок" вже виступає інший український футболіст – Віталій Миколенко.

Нещодавно з'явилася інформація, що Довбик зацікавилися три європейські клуби. Як повідомляє Legioners UA, українського футболіста планують підписати – Аталанта, Борнмут і Мілан.

Що відомо про Довбика у поточному сезоні?