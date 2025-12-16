Тоді вінгер Челсі здав позитивний допінг-тест, через що був відсторонений від футболу. Правда, термін дискваліфікації досі невідомий, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВЗБІРНА.

Коли повернеться Мудрик?

Тим не менше, у ЗМІ потрапляють різні чутки щодо швидкого повернення Михайла. Втім український блогер Михайло Співаковський закликав не розраховувати на камбек гравця найближчим часом.

За його інформацією, бан Мудрика триватиме як мінімум два роки. І цей сценарій є найбільш оптимістичним, адже термін може збільшитись.

При цьому один рік дискваліфікації він вже відбув, тому повернення Михайла очікується не раніше грудня 2026 року. Сам українець налаштований повернутися у футбол після кінця бану.

Таким чином, журналіст спростував інформацію THE CHELSEA FORUM, що Мудрик може бути доступним вже у січні наступного року. Видання запевняло, що вінгер Челсі відправиться в оренду до Страсбурга.

Що відомо про справу Мудрика?