Тоді вінгер Челсі здав позитивний допінг-тест, через що був відсторонений від футболу. Правда, термін дискваліфікації досі невідомий, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВЗБІРНА.
Коли повернеться Мудрик?
Тим не менше, у ЗМІ потрапляють різні чутки щодо швидкого повернення Михайла. Втім український блогер Михайло Співаковський закликав не розраховувати на камбек гравця найближчим часом.
За його інформацією, бан Мудрика триватиме як мінімум два роки. І цей сценарій є найбільш оптимістичним, адже термін може збільшитись.
При цьому один рік дискваліфікації він вже відбув, тому повернення Михайла очікується не раніше грудня 2026 року. Сам українець налаштований повернутися у футбол після кінця бану.
Таким чином, журналіст спростував інформацію THE CHELSEA FORUM, що Мудрик може бути доступним вже у січні наступного року. Видання запевняло, що вінгер Челсі відправиться в оренду до Страсбурга.
Що відомо про справу Мудрика?
- У грудні минулого року вінгер здав позитивний тест на допінг. У його організмі був знайдений заборонений препарат мельдоній.
- Через це Челсі відсторонив гравця від тренувань, а сам футболіст отримав поки безстроковий бан у всіх турнірах.
- Мудрик заявив, що не приймав допінг за власним бажанням. Команда українця наполягла на відкритті проби "Б", яка, за чутками у ЗМІ, також показала позитивний результат.
- Поки що ж жодна інстанція не встановила чіткий термін дискваліфікації українця. До слова, Челсі ухвалило кардинальне рішення щодо Мудрика.
- Зазначимо, що лондонський клуб придбав Михайла у Шахтаря в січні 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро. За цей час вінгер встиг оформити 10 голів та 11 асистів у 73-х матчах за "синіх".