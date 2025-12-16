Тогда вингер Челси сдал положительный допинг-тест, из-за чего был отстранен от футбола. Правда, срок дисквалификации до сих пор неизвестен, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБОРНАЯ.
Когда вернется Мудрик?
Тем не менее, в СМИ попадают различные слухи о скором возвращении Михаила. Впрочем украинский блогер Михаил Спиваковский призвал не рассчитывать на камбэк игрока в ближайшее время.
По его информации, бан Мудрика продлится как минимум два года. И этот сценарий является наиболее оптимистичным, ведь срок может увеличиться.
При этом один год дисквалификации он уже отбыл, поэтому возвращение Михаила ожидается не раньше декабря 2026 года. Сам украинец настроен вернуться в футбол после конца бана.
Таким образом, журналист опроверг информацию THE CHELSEA FORUM, что Мудрик может быть доступен уже в январе следующего года. Издание уверяло, что вингер Челси отправится в аренду в Страсбург.
Что известно о деле Мудрика?
- В декабре прошлого года вингер сдал положительный тест на допинг. В его организме был найден запрещенный препарат мельдоний.
- Из-за этого Челси отстранил игрока от тренировок, а сам футболист получил пока бессрочный бан во всех турнирах.
- Мудрик заявил, что не принимал допинг по собственному желанию. Команда украинца настояла на открытии пробы "Б", которая, по слухам в СМИ, также показала положительный результат.
- Пока же ни одна инстанция не установила четкий срок дисквалификации украинца. К слову, Челси приняло кардинальное решение по Мудрику.
- Отметим, что лондонский клуб приобрел Михаила у Шахтера в январе 2023 года за рекордные 70 миллионов евро. За это время вингер успел оформить 10 голов и 11 ассистов в 73-х матчах за "синих".