Нападающий "волков" начал значительно меньше получать игрового времени, ведь Гасперини предпочитает новичка команды Эвана Фергюсона. Поэтому Довбык может покинуть римлян зимой 2026 года, сообщает 24 канал со ссылкой на инсайдера Маттео Моретто.

Куда может перейти Довбык?

Рома намерена полностью перестроить атакующее звено команды в январе следующего года. Итальянский клуб планирует избавиться от Довбыка, обменяв украинца на нападающего Бето из Эвертона.

Пока неизвестно, как украинский нападающий относится к переходу в английский клуб. Напомним, что в составе "ирисок" уже выступает другой украинский футболист – Виталий Миколенко.

Недавно появилась информация, что Довбыком заинтересовались три европейских клуба. Как сообщает Legioners UA, украинского футболиста планируют подписать – Аталанта, Борнмут и Милан.

Что известно о Довбыке в текущем сезоне?