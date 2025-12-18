Однако касается оно не только украинского нападающего. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Roma Giallorossa.
Почему Довбик не примет участие в вечеринке Ромы?
"Волки" в этом году не будут проводить традиционную рождественскую вечеринку с игрокам и работниками клуба, включая Довбыка. Владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины решили направить средства на другое дело.
Они отправят выделенный праздничный бюджет на благотворительность. Средства получат три организации, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями. А команда ограничится скромным тостом с футболистами и персоналом "волков" на клубной базе Тригория.
Отметим, что недавно появилась информация о вероятной смене клуба Довбиком, пишет La Republlica. Форвард сборной Украины в ближайшее время может перейти в Фенербахче из Турции.
Что известно о Довбыке в сезоне 2025 – 2026?
Украинский нападающий в текущей кампании сыграл лишь в 14 матчах за Рому в официальных турнирах. Он успел отметиться двумя голами и двумя результативными передачами.
Недавно появилась информация, что Довбик может сменить клуб в зимнее трансферное окно и перебраться в Англию. Известно, что украинского форварда планируют обменять на футболиста из Эвертона.
Также в услугах нападающего сборной Украины заинтересованы другие клубы АПЛ – Сандерленд, Ньюкасл и Лидс. Однако они еще не предпринимали серьезных шагов для подписания футболиста.