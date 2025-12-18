Однако касается оно не только украинского нападающего. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Roma Giallorossa.

Почему Довбик не примет участие в вечеринке Ромы?

"Волки" в этом году не будут проводить традиционную рождественскую вечеринку с игрокам и работниками клуба, включая Довбыка. Владельцы клуба Дэн и Райан Фридкины решили направить средства на другое дело.

Они отправят выделенный праздничный бюджет на благотворительность. Средства получат три организации, которые помогают детям с тяжелыми заболеваниями. А команда ограничится скромным тостом с футболистами и персоналом "волков" на клубной базе Тригория.

Отметим, что недавно появилась информация о вероятной смене клуба Довбиком, пишет La Republlica. Форвард сборной Украины в ближайшее время может перейти в Фенербахче из Турции.

Что известно о Довбыке в сезоне 2025 – 2026?