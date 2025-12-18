На этой стадии лиссабонская команда встречалась с клубом Фаренсе, который является середняком второго местного дивизиона. Жозе Моуринью применил ротацию в этой игре, сообщает 24 Канал.

По теме Трубин и Судаков помогли Бенфике сенсационно прибить лучшую команду Италии в Лиге чемпионов

Что случилось с Судаковым?

Португалец оставил на замене вратаря Анатолия Трубина, который является безусловно основным в этом сезоне. Зато другой украинец Георгий Судаков вышел с первых минут, хотя также является игроком старта Бенфики.

И уже на 11-й минуте игрок сборной Украины помог "орлам" выйти вперед. Судаков сделал опасную подачу со штрафного, после чего Риос открыл счет.

Как Судаков отдал ассист: смотреть видео

К сожалению, отыграть хотя бы целый тайм украинец не смог. Георгий получил травму после одного из контактов и покинул поле на 36-й минуте.

В итоге Бенфика забила еще и второй и довела матч до победы. Трубин все же появился на замену, отыграв всухую второй тайм.

Как Бенфика проводит сезон 2025 – 2026?