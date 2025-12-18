На этой стадии лиссабонская команда встречалась с клубом Фаренсе, который является середняком второго местного дивизиона. Жозе Моуринью применил ротацию в этой игре, сообщает 24 Канал.
Что случилось с Судаковым?
Португалец оставил на замене вратаря Анатолия Трубина, который является безусловно основным в этом сезоне. Зато другой украинец Георгий Судаков вышел с первых минут, хотя также является игроком старта Бенфики.
И уже на 11-й минуте игрок сборной Украины помог "орлам" выйти вперед. Судаков сделал опасную подачу со штрафного, после чего Риос открыл счет.
Как Судаков отдал ассист: смотреть видео
К сожалению, отыграть хотя бы целый тайм украинец не смог. Георгий получил травму после одного из контактов и покинул поле на 36-й минуте.
В итоге Бенфика забила еще и второй и довела матч до победы. Трубин все же появился на замену, отыграв всухую второй тайм.
Как Бенфика проводит сезон 2025 – 2026?
- Португальцы смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, выбив Ниццу и Фенербахче. Но в основной стадии турнира "орлы" стартовали с сенсационного поражения от Карабаха.
- После него был уволен Бруну Лаже, а на его место пришел звездный Жозе Моуринью. Впрочем после двух последних побед команда имеет в своем активе 6 очков и занимает 25 место в турнирной таблице Лиги чемпионов.
- Зато в чемпионате лиссабонцы идут третьими, отставая от лидера Порту на восемь очков. Этим летом Бенфика арендовала Георгия Судакова у Шахтера.
- Украинец сразу стал игроком основы клуба, оформив четыре гола и три ассиста в 20 матчах. Что же касается Трубина, то Анатолий имеет уже 14 клиншитов в 24-х матчах текущего сезона