Испанский гранд готов отпустить Андрея Лунина. Однако европейским клубам придется солидно заплатить за украинского вратаря, сообщает 24 Канал со ссылкой на Madrid-Barcelona.com.

Вот это да Лунин отказался играть за Реал: что повлияло на решение украинского голкипера

За какую сумму Реал готов продать Лунина?

Реал повесил ценник на Лунина в виде 20 миллионов евро.

Напомним, что один из главных фаворитов на Андрея является итальянский Милан, который пристально следят за украинцем. "Россонери" присматриваются к 26-летнему футболисту из-за неопределенного будущего их голкипера Майка Меньяна.

К слову. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Лунина в 15 миллионов евро.

Напомним, что у украинского вратаря есть действующий контракт со "сливочными" до конца июня 2030 года.

Ранее сообщалось, что Милан хочет использовать Луку Модрича, чтобы переманить Лунина. Ведь хорват поиграл с Андреем в Реале и мог бы убедить украинца перебраться в итальянский гранд.

Кто интересуется Луниным?

Как сообщало издание Ok Diario, Андреем также интересуется другой испанский клуб Вильярреал. Сообщалось, что "желтая субмарина" готова выложить за украинца 10 миллионов евро. Но это вдвое меньше сумма, чем хочет выручить Реал за трансфер Лунина.

Также информировалось об интересе со стороны английского Тоттенхэма.

Что известно о карьере Лунина в Реале?