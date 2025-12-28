26-летний вратарь сборной Украины и "сливочных" определился с будущим в Мадридре. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на El Nacional.

Что известно о будущем Лунина в Реале?

Украинский голкипер не планирует продолжать выступления за Реал после завершения сезона. Лунин уже известил руководство "Королевского клуба" о решении уйти из команды летом 2026 года.

Он рассчитывает получить статус основного вратаря в другом клубе. Голкипер сборной Украины надеется, что руководство "сливочных" пойдет на встречу и поспособствует его трансферу летом.

Ранее сообщалось о том, что Лунин может перейти в другой клуб из чемпионата Испании. По информации издания Ok Diario, Вильярреал планирует подписать украинского вратаря.

Как Лунин выступает за Реал в сезоне 2025 – 2026?