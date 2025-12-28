26-летний вратарь сборной Украины и "сливочных" определился с будущим в Мадридре. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на El Nacional.
Что известно о будущем Лунина в Реале?
Украинский голкипер не планирует продолжать выступления за Реал после завершения сезона. Лунин уже известил руководство "Королевского клуба" о решении уйти из команды летом 2026 года.
Он рассчитывает получить статус основного вратаря в другом клубе. Голкипер сборной Украины надеется, что руководство "сливочных" пойдет на встречу и поспособствует его трансферу летом.
Ранее сообщалось о том, что Лунин может перейти в другой клуб из чемпионата Испании. По информации издания Ok Diario, Вильярреал планирует подписать украинского вратаря.
Как Лунин выступает за Реал в сезоне 2025 – 2026?
Лунин получает крайне мало игрового времени в текущей кампании. Украинский футболист сыграл лишь в двух матчах за Реал в сезоне 2025/2026.
Он вышел на поле в Лиге чемпионов против Олимпиакоса, а также против Талаверы в Кубке Испании, став первым украинцем, который вывел Реал на игру с капитанской повязкой.
Недавно появилась информация, что Лунин может перейти в один из клубов АПЛ. Им заинтересовался лондонский Тоттенхэм.