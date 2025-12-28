26-річний воротар збірної України та "вершкових" визначився з майбутнім у Мадридрі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на El Nacional.
Що відомо про майбутнє Луніна у Реалі?
Український голкіпер не планує продовжувати виступи за Реал після завершення сезону. Лунін вже сповістив керівництво "Королівського клубу" про рішення піти з команди влітку 2026 року.
Він розраховує отримати статус основного воротаря у іншому клубі. Голкіпер збірної України сподівається, що керівництво "вершкових" піде на зустріч та посприяє його трансферу влітку.
Раніше повідомляли про те, що Лунін може перейти в інший клуб із чемпіонату Іспанії. За інформацією видання Ok Diario, Вільярреал планує підписати українського воротаря.
Як Лунін виступає за Реал у сезоні 2025 – 2026?
Лунін отримує вкрай мало ігрового часу у поточній кампанії. Український футболіст зіграв лише у двох матчах за Реал у сезоні 2025/2026.
Він вийшов на поле у Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса, а також проти Талавери у Кубку Іспанії, ставши першим українцем, який вивів Реал на гру з капітанською пов'язкою.
Нещодавно з'явилася інформація, що Лунін може перейти в один із клубів АПЛ. Ним зацікавився лондонський Тоттенхем.