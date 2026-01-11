Саме ці команди вчетверте поспіль бились один з одним у фіналі Суперкубка. За минулі три роки Барселона двічі тріумфувала, тоді як Реал здобув свій трофей у 2024-му, повідомляє 24 Канал.

Що передувало фіналу?

У півфіналі звітного розіграшу Барселона не помітила Атлетік з Більбао, відвантаживши баскам аж п'ять "сухих" м'ячів. Реал же провів дербі проти Атлетіко та виграв його з рахунком 2:1.

Загалом же "бланкос" підійшов до Суперкубка із кількома важливими втратами. До відсутності Александера-Арнольда, Мілітао та Рюдігера вже звикли, а от без Мбаппе атакувальний потенціал Реала був куди слабшим.

Місце француза в нападі дісталось Гонсало Гарсії. Натомість Барселона вийшла у своєму найбільш оптимальному складі. І по першому тайму це було видно, адже "блаугранас" володіли ініціативою.

Барселона – Реал 3:2

Голи: Рафінья, 36, 73, Левандовський, 45+4 – Вінісіус, 45+2, Гонсало Гарсія, 45+6.

У перші півгодини небезпечних моментів було обмаль, тоді як перед перервою команди прорвало. На 36-й хвилині Рафінья вивів Барселону вперед, скориставшись класною передачею від Лопеса.

Мінімальна перевага Барси перед перервою була б закономірним рахунком. Проте у компенсований час вболівальники побачили аж три м'ячі. Спочатку шедевр видав Вінісіус.

Як команди запалили перед перервою?

Бразилець пробіг з центру поля, залишив поза справою двох оборонців та точно пробив у дальній кут. Дещо схожий гол 12 років тому в Ель Класіко у фіналі Кубка забив Гарет Бейл.

На четвертій компенсованій хвилині Левандовський знову вивів Барселону вперед. Педрі красиво вивів поляка сам на сам із Куртуа і Роберт обережно перекинув бельгійця.

Але все ж на перерву команди пішли за рівного рахунку. Після подачі кутового Родріго пробив у стійку, а Гонсало Гарсія вдало зіграв на добиванні.

Як Рафінья зробив різницю?

У другому таймі Реал вирівняв гру та володів ініціативою у перші 20 хвилин тайму. Кілька класних моментів мав Вінісіус, тоді як у Барселони майже не було моментів.

Проте каталонцям таки вдалось повернути собі перевагу. Спочатку Куртуа врятував Реал після суперудару Ямаля. Але вже за кілька хвилин Рафінья оформив дубль, направивши м'яч у ворота бельгійця завдяки рикошету від Асенсіо.

Після цього Алонсо запустив у гру Мбаппе та Мастантуоно, але Барселона вже не віддала перевагу своєму принциповому супернику. Таким чином, каталонці беруть реванш у Реала за поразку в жовтні та виграють свій 16-ий Суперкубок Іспанії. У Реала залишається 13 трофеїв.

Огляд матчу Барселона – Реал: дивитися відео