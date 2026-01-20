Хавбек прямо заявил руководству, что видит себя в другом европейском гранде. Такую измену главный тренер "блаугранас" не простил, пишет Marca.

Смотрите также Лига чемпионов УЕФА 2025 – 2026: турнирная таблица, результаты матчей, календарь

Как клуб наказал Дро Фернандеса за желание трансфера?

Воспитанник академии каталонцев Ла Масии дал понять, что уже этой зимой хочет покинуть клуб и перейти в ПСЖ. Устная договоренность с парижанами уже достигнута, контракт должен быть подписан до 2030 года.

Недовольство Барсы вызывает не только выбор футболиста, но и сумма отступных за него. ПСЖ может заплатить за Дро лишь 6 миллионов евро – такую смешную по нынешним меркам клаусулу прописали ему в первом профессиональном соглашении. Очевидно, боссы Барселоны не ожидали, что игрок будет быстро прогрессировать.

Главный тренер Ганс-Дитер Флик воспринял ситуацию остро. Немец прибегнул к жестким санкциям: он полностью запретил Фернандесу участвовать в тренировках, даже с молодежным составом. Также юноше запрещено получать помощь или консультации от работников клуба.

Несмотря на это, тренироваться самостоятельно на базе каталонцев хавбек сможет – внутренние правила не предусматривают ограничения для игроков доступа к инфраструктуре.

Как Дро Фернандес выступал в этом сезоне?