Хавбек прямо заявил руководству, что видит себя в другом европейском гранде. Такую измену главный тренер "блаугранас" не простил, пишет Marca.
Смотрите также Лига чемпионов УЕФА 2025 – 2026: турнирная таблица, результаты матчей, календарь
Как клуб наказал Дро Фернандеса за желание трансфера?
Воспитанник академии каталонцев Ла Масии дал понять, что уже этой зимой хочет покинуть клуб и перейти в ПСЖ. Устная договоренность с парижанами уже достигнута, контракт должен быть подписан до 2030 года.
Недовольство Барсы вызывает не только выбор футболиста, но и сумма отступных за него. ПСЖ может заплатить за Дро лишь 6 миллионов евро – такую смешную по нынешним меркам клаусулу прописали ему в первом профессиональном соглашении. Очевидно, боссы Барселоны не ожидали, что игрок будет быстро прогрессировать.
Главный тренер Ганс-Дитер Флик воспринял ситуацию остро. Немец прибегнул к жестким санкциям: он полностью запретил Фернандесу участвовать в тренировках, даже с молодежным составом. Также юноше запрещено получать помощь или консультации от работников клуба.
Несмотря на это, тренироваться самостоятельно на базе каталонцев хавбек сможет – внутренние правила не предусматривают ограничения для игроков доступа к инфраструктуре.
Как Дро Фернандес выступал в этом сезоне?
По данным Transfermarkt, 17-летний парень дебютировал за взрослую команду Барселоны в сентябре в матче Ла Лиги с Реалом Сосьедад.
Всего на его счету уже четыре матча чемпионата, из которых одно появление в стартовом составе.
Уже в первом же своем матче в Лиге чемпионов против Олимпиакоса Фернандес отметился результативной передачей.
Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 10 миллионов евро.