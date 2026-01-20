Хавбек прямо заявив керівництву, що бачить себе в іншому європейському гранді. Таку зраду головний тренер "блаугранас" не пробачив, пише Marca.
Як клуб покарав Дро Фернандеса за бажання трансферу?
Вихованець академії каталонців Ла Масії дав зрозуміти, що вже цієї зими хоче залишити клуб і перейти в ПСЖ. Усна домовленість з парижанами вже досягнута, контракт має бути підписано до 2030 року.
Невдоволеність Барси викликає не лише вибір футболіста, але й сума відступних за нього. ПСЖ може заплатити за Дро лише 6 мільйонів євро – таку смішну за нинішніми мірками клаусулу прописали йому в першій професійній угоді. Очевидно, боси Барселони не очікували, що гравець швидко прогресуватиме.
Головний тренер Ганс-Дітер Флік сприйняв ситуацію гостро. Німець вдався до найжорсткіших санкцій: він повністю заборонив Фернандесу брати участь у тренуваннях, навіть з молодіжним складом. Також юнаку заборонено отримувати допомогу чи консультації від працівників клубу.
Попри це, тренуватися самостійно на базі каталонців хавбек зможе – внутрішні правила не передбачають обмеження для гравців доступу до інфраструктури.
Як Дро Фернандес виступав цього сезону?
За даними Transfermarkt, 17-річний хлопець дебютував за дорослу команду Барселони у вересні у матчі Ла Ліги з Реалом Сосьєдад.
Загалом на його рахунку вже чотири матчі чемпіонату, з яких одна поява у стартовому складі.
Вже у першому ж своєму матчі в Лізі чемпіонів проти Олімпіакоса Фернандес відзначився результативною передачею.
Його орієнтовна трансферна вартість складає 10 мільйонів євро.