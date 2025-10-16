27-річний правий вінгер Жирони виклав серію світлин у новому образі на своїй сторінці в інстаграмі. Віктор Циганков приміряв костюм Мандалорця, пише 24 Канал.

Дивіться відео Судаков зачарував сімейним відпочинком із маленькими донечками: миле відео

Як Циганков перетворився у героя "Зоряних війн"?

Циганков несподівано здивував своїх підписників таким крутим образом. Гравець позначив на фото офіційну сторінку фільму.

Я маю на увазі, що мені просто подобається,

– підписав фото Віктор.

Циганков в образі зі Зоряних війн / Фото з інстаграму Віктора

Згадка улюбленого фільму футболіста є на фото із місця Віктора у роздягальні Жирони. Відзначимо, що Циганков сидить поруч із іншим українським легіонером Владиславом Ванатом.

Які останні новини про Віктора Циганкова?

Циганков пропустив жовтневі матчі збірної України у відборі на ЧС-2026 через ушкодження.

Віктор вже повернувся до тренувань команди, але поки працював за індивідуальною програмою.

Через травми Віктор взяв участь лише у двох матчах Жирони у поточному сезоні-2025/2026, відзначившись асистом (дані Transfermarkt).

Нагадаємо, що колишній тренер збірної України Йожеф Сабо в інтерв'ю "Українському футболу".назвав трьох гравців, які більше не є кадровими втратами для Сергія Реброва. Серед них знайшлось місце Циганкову.

"Він теж не є суттєвою втратою, бо практично не мав ігрової практики в цьому сезоні за свій клуб. Скільки він ігор зіграв? Циганков – безумовно талановитий гравець, але в нього шалений травматизм, ледь не кожну другу гру він ламається. Та він живе від травми до травми", – сказав Сабо.