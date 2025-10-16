27-летний правый вингер Жироны выложил серию фотографий в новом образе на своей странице в инстаграме. Виктор Цыганков примерил костюм Мандалорца, пишет 24 Канал.

Смотрите видео Судаков очаровал семейным отдыхом с маленькими дочерьми: милое видео

Как Цыганков превратился в героя "Звездных войн"?

Цыганков неожиданно удивил своих подписчиков таким крутым образом. Игрок отметил на фото официальную страницу фильма.

Я имею в виду, что мне просто нравится,

– подписал фото Виктор.

Цыганков в образе из Звездных войн / Фото из инстаграма Виктора

Упоминание любимого фильма футболиста есть на фото с места Виктора в раздевалке Жироны. Отметим, что Цыганков сидит рядом с другим украинским легионером Владиславом Ванатом.

Какие последние новости о Викторе Цыганкове?

Цыганков пропустил октябрьские матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2026 из-за повреждения.

Виктор уже вернулся к тренировкам команды, но пока работал по индивидуальной программе.

Из-за травм Виктор принял участие лишь в двух матчах Жироны в текущем сезоне-2025/2026, отметившись ассистом (данные Transfermarkt).

Напомним, что бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо в интервью "Украинскому футболу".назвал трех игроков, которые больше не являются кадровыми потерями для Сергея Реброва. Среди них нашлось место Цыганкову.

"Он тоже не является существенной потерей, потому что практически не имел игровой практики в этом сезоне за свой клуб. Сколько он игр сыграл? Цыганков – безусловно талантливый игрок, но у него безумный травматизм, чуть ли не каждую вторую игру он ломается. И он живет от травмы до травмы", – сказал Сабо.