Одним з ним був український півзахисник лісабонської Бенфіки Георгій Судаков. Врешті-решт саме його взяття воріт отримало найбільше голосів під час голосування, повідомляє 24 Канал із посиланням на Liga Portugal.
Читайте також Попри допінговий скандал: Мудрик може залишити Челсі взимку та опинитися у несподіваному клубі
Який гол Судакова здобув визнання?
Було відзначено гол-красень українця в матчі проти Каса Піа. Він відбувся 9 листопада у рамках 11 туру Прімейра-ліги та завершився внічию з рахунком 2:2.
У тому поєдинку на 17-й хвилині Георгій відкрив рахунок у зустрічі. Він забив ударом з льоту після навісу в штрафний майданчик і скидання головою від Вангеліса Павлідіса.
Гол Судакова визнано найкращим в чемпіонаті Португалії у листопаді: дивіться відео
До слова. У голосуванні Судаков випередив Наїса Джуахру (Ароука), Престіанні (Бенфіка), Дініша Пінту (Морейренсе) та Луїса Суареса (Спортінг).
Зазначимо, що напередодні Георгій допоміг Бенфіці здобути другу поспіль перемогу в Лізі чемпіонів. "Орли" здолали Наполі з рахунком 2:0, завдяки чому піднялися на 25 сходинку в турнірній таблиці етапу ліги.
Що відомо про виступи Судакова за Бенфіку?
Український півзахисник став гравцем "орлів" наприкінці літа 2025 року, перейшовши з Шахтаря на правах оренди з пунктом про обов'язковий викуп після завершення сезону.
Сума його трансферу складе 27 мільйонів євро й донеччани отримають відсоток від перепродажу футболіста.
За даними Transfermarkt, українець провів у складі лісабонців 18 матчів. У них він забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.
Наступна гра "орлів" відбудеться 14 грудня. Вони на виїзді о 20:00 за київським часом зустрічатимуться з Морейренсе.