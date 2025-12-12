Одним из них был украинский полузащитник лиссабонской Бенфики Георгий Судаков. В конце концов именно его взятие ворот получило больше всего голосов во время голосования, сообщает 24 Канал со ссылкой на Liga Portugal.

Какой гол Судакова получил признание?

Был отмечен гол-красавец украинца в матче против Каса Пиа. Он состоялся 9 ноября в рамках 11 тура Примейра-лиги и завершился вничью со счетом 2:2.

В том поединке на 17-й минуте Георгий открыл счет во встрече. Он забил ударом с лету после навеса в штрафную площадь и сброса головой от Вангелиса Павлидиса.

Гол Судакова признан лучшим в чемпионате Португалии в ноябре: смотрите видео

К слову. В голосовании Судаков опередил Наиса Джуахру (Ароука), Престианни (Бенфика), Диниша Пинту (Морейренсе) и Луиса Суареса (Спортинг).

Отметим, что накануне Георгий помог Бенфике одержать вторую подряд победу в Лиге чемпионов. "Орлы" одолели Наполи со счетом 2:0, благодаря чему поднялись на 25 строчку в турнирной таблице этапа лиги.

Что известно о выступлениях Судакова за Бенфику?