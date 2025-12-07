Владимир Сысенко длительное время находился на лечении в Германии. К сожалению, тяжелая болезнь унесла его жизнь, сообщает 24 Канал со ссылкой на СК Полтава.

Читайте также Умер чемпион Европы по боксу Виктор Мирошниченко, которого оккупанты оставили без квартиры

Что известно о тренере Полтавы Сысенко?

Владимир Сысенко родился 19 апреля 1962 года в Таджикистане. Футбольную карьеру начал в местном Памире, за который сыграл 19 матчей в Высшей лиге СССР.

В Украине Сысенко выступал за полтавскую Ворсклу, любительские команды Электрон Ромны и Локомотив Знаменка. Также играл за Кубань, Навбахор, Океан, Рубин, Зарафшан, Жетысу. В 1988 году вместе с Памиром стал чемпионом СССР в Первой лиге.

После завершения игровой карьеры начал работать детским тренером. В 2011 году стал одним из соучредителей СК Полтава. Под его руководством команда преодолела путь от любительской лиги до элитного дивизиона Украины.

Пресс-служба СК Полтава выразила соболезнования родным и близким умершего тренера.

Уход Владимира Анатольевича – невосполнимая потеря для нашего клуба, для всего футбольного сообщества. Его имя, самоотдача и любовь к футболу навсегда останутся в памяти коллег, игроков и болельщиков. Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и близким Владимира Анатольевича и всем тем, кто знал и ценил его. Светлая память, тренеру!,

– говорится в сообщении клуба.

В возрасте 63 лет скончался Владимир Сысенко / фото СК Полтава

Ранее сообщалось о смерти легендарного футболиста киевского Динамо Владимира Мунтяна.

Кто сейчас тренирует СК Полтава?