Владимир Сысенко длительное время находился на лечении в Германии. К сожалению, тяжелая болезнь унесла его жизнь, сообщает 24 Канал со ссылкой на СК Полтава.
Что известно о тренере Полтавы Сысенко?
Владимир Сысенко родился 19 апреля 1962 года в Таджикистане. Футбольную карьеру начал в местном Памире, за который сыграл 19 матчей в Высшей лиге СССР.
В Украине Сысенко выступал за полтавскую Ворсклу, любительские команды Электрон Ромны и Локомотив Знаменка. Также играл за Кубань, Навбахор, Океан, Рубин, Зарафшан, Жетысу. В 1988 году вместе с Памиром стал чемпионом СССР в Первой лиге.
После завершения игровой карьеры начал работать детским тренером. В 2011 году стал одним из соучредителей СК Полтава. Под его руководством команда преодолела путь от любительской лиги до элитного дивизиона Украины.
Пресс-служба СК Полтава выразила соболезнования родным и близким умершего тренера.
Уход Владимира Анатольевича – невосполнимая потеря для нашего клуба, для всего футбольного сообщества. Его имя, самоотдача и любовь к футболу навсегда останутся в памяти коллег, игроков и болельщиков. Мы искренне соболезнуем семье, друзьям и близким Владимира Анатольевича и всем тем, кто знал и ценил его. Светлая память, тренеру!,
– говорится в сообщении клуба.
В возрасте 63 лет скончался Владимир Сысенко / фото СК Полтава
Кто сейчас тренирует СК Полтава?
- Перед стартом сезона в Украинской Премьер-лиге Полтава объявила о назначении временного главного тренера Павла Матвийченко. Под его руководством команда занимает последнее 16 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 9 очков.
- В 14 туре дебютант элитного дивизиона сотворил настоящую сенсацию, победив на выезде киевское Динамо со счетом 2:1. Это была первая игра нового тренера "бело-синих" Игоря Костюка после отставки Александра Шовковского.
- Следующий матч в рамках 15-го тура УПЛ Полтава проведет 8 декабря против Эпицентра.