Цієї ночі в МЛС пройшли чергові матчі регулярного сезону. Центральною битвою стала зустріч між лідерами Східної конференцій, де Інтер Маямі приймав Коламбус Крю, повідомляє 24 Канал.

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Черговий титул Мессі

У складі обох команд виступають українці, проте Сергій Кривцов та Євген Чеберко залишились в запасі. Натомість матч став зірковим часом для Ліонеля Мессі.

Аргентинець оформив дубль вже у першому таймі, тоді як Луїс Суарес забив третій гол Інтера одразу по перерві. Коламбусу вдалось відквитати два м'ячі.

Господарі були близькими до камбеку, проте в кінці зустрічі Кучо не реалізував пенальті. Таким чином, Інтер Маямі переміг 3:2 та достроково став чемпіоном Східної конференції.

Відеоогляд матчу Коламбус Крю – Інтер Маямі:

За два тури до фінішу підопічні Мартіно випереджають Коламбус аж на 11 очок. Для Ліонеля Мессі цей трофей став вже 46-им у його професійній кар'єрі, аргентинець залишається найтитулованішим гравцем в історії футболу.

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У поточному сезоні МЛС Лео оформив вже 17 голів та 16 асистів у 17-ти матчах. Попереду на Інтер чекають ще матчі плей-оф, за підсумками яких команда може стати чемпіоном всього сезону МЛС.