В Лізі чемпіонів 2024-2025 триває основний етап. Цього року головний єврокубок зазнав кардинальних змін формату та розширення кількості учасників, повідомляє 24 Канал.
До теми Повний провал "гірників": Аталанта знищила Шахтар у другому турі оновленої Ліги чемпіонів
Нова ЛЧ набирає обертів
До основної стадії потрапили 36 команд і вони не діляться на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, а за їх підсумком і формується турнірна таблиця.
Цього тижня в ЛЧ був відіграний другий тур. У 18-ти зустрічах команди сумарно забили аж 58 голів, тобто в середньому 3,22 м'яча за матч. Із гучних сенсацій варто виділити поразки Реала та Баварії, а також розгромну перемогу Бенфіки над Атлетіко.
Всі результати 2 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:
- Штутгарт – Спарта 1:1
- Зальцбург – Брест 0:4
- Слован – Манчестер Сіті 0:4
- ПСВ – Спортинг 1:1
- Інтер – Црвена Звезда 4:0
- Боруссія Дортмунд – Селтік 7:1
- Барселона – Янг Бойз 5:0
- Баєр – Мілан 1:0
- Арсенал – ПСЖ 2:0
- Шахтар – Аталанта 0:3
- Жирона – Феєнорд 2:3
- Штурм – Брюгге 0:1
- Лейпциг – Ювентус 2:3
- Лілль – Реал 1:0
- Ліверпуль – Болонья 2:0
- Динамо Загреб – Монако 2:2
- Бенфіка – Атлетіко 4:0
- Астон Вілла – Баварія 1:0
Шахтар же свій другий матч в ЛЧ провалив. Команда Маріно Пушича була безсилою у номінально домашній грі проти Аталанти (0:3). Це спричинило падіння аж на 27 місце, яке не дозволило б пройти у плей-оф.
Загалом за підсумком двох турів сімом командам вдалось не втратити жодного балу. Серед них є і Бенфіка Анатолія Трубіна, а також два дебютанти Ліги чемпіонів – Брест та Астон Вілла. У свою чергу вісім команд залишаються із нулем в графі "очки".
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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Боруссія Д
|2
|0
|0
|10-1
|6
|2
|Брест
|2
|0
|0
|6-1
|6
|3
|Бенфіка
|2
|0
|0
|6-1
|6
|4
|Баєр
|2
|0
|0
|5-0
|6
|5
|Ліверпуль
|2
|0
|0
|5-1
|6
|6
|Астон Вілла
|2
|0
|0
|4-0
|6
|7
|Ювентус
|2
|0
|0
|6-3
|6
|8
|Манчестер Сіті
|1
|1
|0
|4-0
|4
|9
|Інтер
|1
|1
|0
|4-0
|4
|10
|Спарта
|1
|1
|0
|4-1
|4
|11
|Аталанта
|1
|1
|0
|3-0
|4
|12
|Спортинг
|1
|1
|0
|3-1
|4
|13
|Арсенал
|1
|1
|0
|2-0
|4
|14
|Монако
|1
|1
|0
|4-3
|4
|15
|Баварія
|1
|0
|1
|9-3
|3
|16
|Барселона
|1
|0
|1
|6-2
|3
|17
|Реал
|1
|0
|1
|3-2
|3
|18
|Лілль
|1
|0
|1
|1-2
|3
|19
|ПСЖ
|1
|0
|1
|1-2
|3
|20
|Селтік
|1
|0
|1
|6-8
|3
|21
|Брюгге
|1
|0
|1
|1-3
|3
|22
|Феєнорд
|1
|0
|1
|3-6
|3
|23
|Атлетіко
|1
|0
|1
|2-5
|3
|24
|ПСВ
|0
|1
|1
|2-4
|1
|25
|Штутгарт
|0
|1
|1
|2-4
|1
|26
|Болонья
|0
|1
|1
|0-2
|1
|27
|Шахтар
|0
|1
|1
|0-3
|1
|28
|Динамо З
|0
|1
|1
|4-11
|1
|29
|Лейпциг
|0
|0
|2
|3-5
|0
|30
|Жирона
|0
|0
|2
|2-4
|0
|31
|Штурм
|0
|0
|2
|1-3
|0
|32
|Мілан
|0
|0
|2
|1-4
|0
|33
|Црвена Звезда
|0
|0
|2
|1-6
|0
|34
|Зальцбург
|0
|0
|2
|0-7
|0
|35
|Слован
|0
|0
|2
|1-9
|0
|36
|Янг Бойз
|0
|0
|2
|0-8
|0
Формат Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів пройде 31 травня 2025 року в Мюнхені.
Матчі третього туру Ліги чемпіонів за три тижні, 22-23 жовтня. Донеччани у Лондоні протистоятимуть Арсеналу. Серед топових битв варто виділити зустріч фіналістів минулої ЛЧ Реала та Боруссії, а також візит Баварії в гості до Барселони.
Розклад 2 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:
- 22 жовтня, 19:45. Мілан – Брюгге
- 22 жовтня, 19:45. Монако – Црвена Звезда
- 22 жовтня, 22:00. Арсенал – Шахтар
- 22 жовтня, 22:00. Астон Вілла – Болонья
- 22 жовтня, 22:00. Жирона – Слован
- 22 жовтня, 22:00. ПСЖ – ПСВ
- 22 жовтня, 22:00. Реал – Боруссія Д
- 22 жовтня, 22:00. Штурм – Спортинг
- 22 жовтня, 22:00. Ювентус – Штутгарт
- 23 жовтня, 19:45. Аталанта – Селтік
- 23 жовтня, 19:45. Брест – Баєр
- 23 жовтня, 22:00. Барселона – Баварія
- 23 жовтня, 22:00. Атлетіко – Лілль
- 23 жовтня, 22:00. Бенфіка – Феєнорд
- 23 жовтня, 22:00. Зальцбург – Динамо З
- 23 жовтня, 22:00. Манчестер Сіті – Спарта
- 23 жовтня, 22:00. Лейпциг – Ліверпуль
- 23 жовтня, 22:00. Янг Бойз – Інтер