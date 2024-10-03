В Лізі чемпіонів 2024-2025 триває основний етап. Цього року головний єврокубок зазнав кардинальних змін формату та розширення кількості учасників, повідомляє 24 Канал.

До теми Повний провал "гірників": Аталанта знищила Шахтар у другому турі оновленої Ліги чемпіонів

Нова ЛЧ набирає обертів

До основної стадії потрапили 36 команд і вони не діляться на групи. Всі клуби грають 8 матчів проти абсолютно різних суперників, а за їх підсумком і формується турнірна таблиця.

Цього тижня в ЛЧ був відіграний другий тур. У 18-ти зустрічах команди сумарно забили аж 58 голів, тобто в середньому 3,22 м'яча за матч. Із гучних сенсацій варто виділити поразки Реала та Баварії, а також розгромну перемогу Бенфіки над Атлетіко.

Всі результати 2 туру Ліги чемпіонів 2024-2025:

Штутгарт – Спарта 1:1

Зальцбург – Брест 0:4

Слован – Манчестер Сіті 0:4

ПСВ – Спортинг 1:1

Інтер – Црвена Звезда 4:0

Боруссія Дортмунд – Селтік 7:1

Барселона – Янг Бойз 5:0

Баєр – Мілан 1:0

Арсенал – ПСЖ 2:0

Шахтар – Аталанта 0:3

Жирона – Феєнорд 2:3

Штурм – Брюгге 0:1

Лейпциг – Ювентус 2:3

Лілль – Реал 1:0

Ліверпуль – Болонья 2:0

Динамо Загреб – Монако 2:2

Бенфіка – Атлетіко 4:0

Астон Вілла – Баварія 1:0

Шахтар же свій другий матч в ЛЧ провалив. Команда Маріно Пушича була безсилою у номінально домашній грі проти Аталанти (0:3). Це спричинило падіння аж на 27 місце, яке не дозволило б пройти у плей-оф.

Загалом за підсумком двох турів сімом командам вдалось не втратити жодного балу. Серед них є і Бенфіка Анатолія Трубіна, а також два дебютанти Ліги чемпіонів – Брест та Астон Вілла. У свою чергу вісім команд залишаються із нулем в графі "очки".

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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Боруссія Д 2 0 0 10-1 6 2 Брест 2 0 0 6-1 6 3 Бенфіка 2 0 0 6-1 6 4 Баєр 2 0 0 5-0 6 5 Ліверпуль 2 0 0 5-1 6 6 Астон Вілла 2 0 0 4-0 6 7 Ювентус 2 0 0 6-3 6 8 Манчестер Сіті 1 1 0 4-0 4 9 Інтер 1 1 0 4-0 4 10 Спарта 1 1 0 4-1 4 11 Аталанта 1 1 0 3-0 4 12 Спортинг 1 1 0 3-1 4 13 Арсенал 1 1 0 2-0 4 14 Монако 1 1 0 4-3 4 15 Баварія 1 0 1 9-3 3 16 Барселона 1 0 1 6-2 3 17 Реал 1 0 1 3-2 3 18 Лілль 1 0 1 1-2 3 19 ПСЖ 1 0 1 1-2 3 20 Селтік 1 0 1 6-8 3 21 Брюгге 1 0 1 1-3 3 22 Феєнорд 1 0 1 3-6 3 23 Атлетіко 1 0 1 2-5 3 24 ПСВ 0 1 1 2-4 1 25 Штутгарт 0 1 1 2-4 1 26 Болонья 0 1 1 0-2 1 27 Шахтар 0 1 1 0-3 1 28 Динамо З 0 1 1 4-11 1 29 Лейпциг 0 0 2 3-5 0 30 Жирона 0 0 2 2-4 0 31 Штурм 0 0 2 1-3 0 32 Мілан 0 0 2 1-4 0 33 Црвена Звезда 0 0 2 1-6 0 34 Зальцбург 0 0 2 0-7 0 35 Слован 0 0 2 1-9 0 36 Янг Бойз 0 0 2 0-8 0

Формат Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що за підсумком восьми турів 1-8 місця основного етапу вийдуть напряму в 1/8 фіналу. У свою чергу команди, що посядуть 9-24 позиції, зіграють у стикових матчах за путівки в 1/8 фіналу. Вирішальний матч Ліги чемпіонів пройде 31 травня 2025 року в Мюнхені.

Матчі третього туру Ліги чемпіонів за три тижні, 22-23 жовтня. Донеччани у Лондоні протистоятимуть Арсеналу. Серед топових битв варто виділити зустріч фіналістів минулої ЛЧ Реала та Боруссії, а також візит Баварії в гості до Барселони.

Розклад 2 туру Ліги чемпіонів 2024-2025: