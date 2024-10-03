Лілль – Реал 1:0

Гол: Девід, 45+3 (пен)

В Лізі чемпіонів відбулись матчі 2 туру основної стадії. Зустріч за участю чинного тріумфатора турніру Реала була винесена на середу, мадридці грали на виїзді проти Лілля, повідомляє 24 Канал.

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Перший провал Реала

Підопічні Анчелотті підійшли до матчу не в найкращому стані. На вихідних "бланкос" не втримали перемогу над Атлетіко (1:1), а також втратили основного воротаря Тібо Куртуа.

Бельгієць отримав м'язову травму та буде відсутнім до середини жовтня. Це подарувало новий шанс для Андрія Луніна, який ще цього сезону не грав. Українець вийшов в основі проти "догів".

Кіперу вдалось показати непогану гру та кілька разів врятувати Реал від гола. Особливо крутим був подвійний сейв всередині першого тайму, коли Девіду дали двічі поспіль пробити у ствір з близької відстані.

Ефектні сейви від Луніна:

Андрій двічі парирував удар канадця, але перед самою перервою українець все ж пропустив. Камавінга зіграв рукою у своєму майданчику і той таки Девід реалізував пенальті.

Відео голу Джонатана Девіда:

Після перерви Анчелотті запустив у гру Модрича, Мбаппе та Гюлера. Однак Ліллю вдалось вибудувати прекрасну оборону та по суті не дати Реалу шансів на відновлення паритету.

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Таким чином мадридці зазнають першої поразки у цьому сезоні. Вона відкидає Реал аж на 17 місце у турнірній таблиці ЛЧ, тоді як Лілль як раз наздоганяє "бланкос" по балах.