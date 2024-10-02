26-річний український вінгер "червоно-білих" вийшов у стартовому складі на матч проти нідерландської команди. У середині першої половини гри він отримав пошкодження, повідомляє 24 канал.

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Травма Циганкова у грі з Фейєнордом

На 25-й хвилині лігочемпіонівського матчу хавбек Жирони зазнав травми. Після чого наставник каталонців Мічел вирішив замінити українця на Арно Данжуму. Деталі пошкодження наразі невідомі.

Віктор Циганков тримається за ногу / Фото Marca

Віктор Циганков ризикує пропустити найближчі матчі збірної України у Лізі націй. Для українського вінгера цей матч став восьмим у новій кампанії. Хавбек "червоно-білих" має у своєму активі 1 гол та 1 результативну передачу у цьому сезоні.

Цікаво. Потенційна заміна Циганкова у збірній України Андрій Ярмоленко, який опинився у резерві на жовтневі матчі національної команди із Грузією та Чехією у Лізі націй.

Матч Жирони та Фейєнорда наразі триває. Станом на 46-у хвилину гри рахунок 1:2 на користь нідерландського колективу.