48-річний ексфутболіст римлян підкреслив, що у нього немає проблем у стосунках з колишнім гравцем та наставником "джаллороссі" Даніеле Де Россі. Окрім цього, він сподівається, що такі гравці команди, як Крістанте та Пеллегріні зможуть повернути довіру фанатів.

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Тотті висловився про Юрича та Де Россі

Франческо Тотті відзначив хороші результати новоспеченого наставника "вовків" Івана Юрича – 2 перемоги та 1 нічия. Італієць також зазначив, що Рим – вимогливе місце та висловив сподівання, що хорватський фахівець зможе досягти успіху у Європі та Серії А.

З приводу Де Россі ексгравець "чарівників" заявив, що вони досі спілкуються та підтримують теплі стосунки. Тотті також запевнив, що всі чутки щодо проблем між ним та Даніеле не більше, ніж перебільшення, а вони продовжують товаришувати.

Свист Крістанте і Пеллегріні через інформацію про їхную причетність до звільнення Де Россі? Це відбувається, коли справи йдуть не найкращим чином. Я завжди повторював: Рим – складне місце. Якщо у вас немає характеру і мотивації, вам доведеться нелегко,

– цитує Тотті Sky Sport Italia.

Франческо Тотті підкреслив, шо Крістанте і Пеллегріні два чудових гравці, які можуть досягти величі у Ромі. Наразі вони мають повернути довіру вболівальників "джаллороссі", а все інше потім.