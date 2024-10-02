Очікується, що з перших хвилин протистояння на "Бурос-Арені" на поле вийде узбецький форвард Ельдар Шомуродов. Іван Юрич ухвалив це рішення, щоб дати українському голеадору відпочити, про це повідомляє RomaPress.

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Інші кадрові зміни у Ромі

Повідомляють, що у стартовій одинадцятці "вовків" очікуються інші кадрові зміни порівняно з попередніми матчами. Такі ключові гравці римського колективу, як Пауло Дібала, Джанлука Манчіні, та Лоренцо Пеллегріні також залишаться у запасі.

Таке рішення прийняв головний тренер римлян Іван Юрич. Причиною значних кадрових змін у старті італійського гранда стало те, що гравці ще повністю не відновились.

Цікава статистика. Артем Довбик зіграв у семи матчах Роми у всіх турнірах сезону-2024/2025. У своєму активі 27-річний український голеадор має 4 результативні дії – 3 голи та 1 асист.

Зазначимо, що матч другого туру Ліги Європи між Ельфсборгом та Ромою відбудеться 3-го жовтня. Час початку гри – 22:00 за київським часом.

У першому турі оновленого другого за силою європейського турніру "джаллороссі" зустрічались з іспанським Атлетіком із Більбао. Гра завершилась з рахунком 1:1, єдиним автором голу "чарівників" став Артем Довбик.