Шахтар – Аталанта 0:3

Голи: Джимсіті, 21, Лукман, 44, Белланова, 48

Перед очним протистоянням обидві команди мали однакову кількість очок. У першому турі реформованої Ліги чемпіонів донеччани зіграли у нічию з Болоньєю, а "бергамаски" не визначили переможця у поєдинку із Арсеналом, повідомляє 24 канал.

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Повна перевага Аталанти

Команди активно розпочали гру, футболісти Шахтаря одразу почали атакувати ворота Аталанти. На 2-й хвилині матчу Олександр Зубков мав непоганий шанс, але опинився в офсайді.

У відповідь "бергамаски" провели свою атаку, "гірники" змогли відбитись. Згодом підопічні Гасперіні взяли м'яч під свій контроль, донеччани змушені були відбиватись.

На 16-й хвилині своїм дебютним голом у Лізі чемпіонів відзначився захисник італійського колективу Берат Джимсіті. "Чорно-сині" розіграли стандарт після чого пішла подача від Лукмана, яку завершив центрбек Аталанти.

Гравці італійської команди продовжили контролювати м'яч та атакувати ворота донецького Шахтаря. Підопічні Маріно Пушича намагались відбирати м'яч та проводити свої атаки, але безуспішно. Перший там завершився з рахунком 0:2.

З самого початку другої половини гри італійці продовжили контролювати гру та атакувати володіння Дмитра Різника. На 48-й хвилині матчу відзначився Рауль Белланова після навісу від Дзаппакости та непорозуміння у захисті "гірників".

Шахтар намагався відіграти хоча б один гол, але підопічні Гасперіні повністю контролювали гру, тому донеччани мали не багато шансів скоротити відставання. У підсумку матч завершився впевненою перемогою Аталанти з рахунком 3:0.

Відеоогляд матчу Шахтар – Аталанта: