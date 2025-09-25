В чемпионате МЛС продолжается регулярный сезон-2025. Очередной матч в рамках Восточной конференции отыграл Интер Майами, который приехал в гости к Нью-Йорк Сити, сообщает 24 Канал.
Как Месси поиздевался над соперниками?
В случае победы команда Хавьера Маскерано гарантировала бы себе выход в плей-офф МЛС. В старте "цапель" вышли все их главные звезды, в том числе Луис Суарес, Серхио Бускетс и Лионель Месси.
В конце концов матч стал бенефисом экс-звезд Барселоны. Суарес забил с пенальти, а Бускетс отдал два ассиста. Главным же действующим лицом встречи стал Лионель Месси.
Аргентинец оформил дубль во втором тайме благодаря эффектным голам. В первом случае Лео реализовал выход один на один с кипером после гениального паса Бускетса.
Дубль Лионеля Месси в матче Нью-Йорк Сити – Интер Майами: смотреть видео
А под занавес игры Месси в дриблинге поиздевался над защитником Нью-Йорк Сити и забил во второй раз. В итоге Интер Майами одержал уверенную победу со счетом 4:0.
Положение Интер Майами в МЛС
- Благодаря успеху в Нью-Йорке "цапли" гарантировали себе выход в плей-офф. Команда поднялась на третье место в Восточной конференции, отставая от лидера на 5 баллов при двух матчах в запасе.
- В 1/8 финала напрямую попадает по семь лучших клубов Западной и Восточной конференций. Еще два клуба участники определяются в стыковом раунде между 8-ми и 9-ми командами.
- Месси продолжает оставаться главной звездой как Интер Майами, так и всего МЛС. Аргентинец оформил 24 гола и 14 ассистов в 23-х матчах текущего сезона.
- Недавно Месси помог Интер Майами выйти в финал Кубка лиг. "Цапли" прошли в полуфинале Орландо Сити, но в решающем матче разгромно проиграли Сиэтл Саундерс.