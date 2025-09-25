В чемпионате МЛС продолжается регулярный сезон-2025. Очередной матч в рамках Восточной конференции отыграл Интер Майами, который приехал в гости к Нью-Йорк Сити, сообщает 24 Канал.

Как Месси поиздевался над соперниками?

В случае победы команда Хавьера Маскерано гарантировала бы себе выход в плей-офф МЛС. В старте "цапель" вышли все их главные звезды, в том числе Луис Суарес, Серхио Бускетс и Лионель Месси.

В конце концов матч стал бенефисом экс-звезд Барселоны. Суарес забил с пенальти, а Бускетс отдал два ассиста. Главным же действующим лицом встречи стал Лионель Месси.

Аргентинец оформил дубль во втором тайме благодаря эффектным голам. В первом случае Лео реализовал выход один на один с кипером после гениального паса Бускетса.

Дубль Лионеля Месси в матче Нью-Йорк Сити – Интер Майами: смотреть видео

А под занавес игры Месси в дриблинге поиздевался над защитником Нью-Йорк Сити и забил во второй раз. В итоге Интер Майами одержал уверенную победу со счетом 4:0.

Положение Интер Майами в МЛС