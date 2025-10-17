26-летний украинский вратарь решил уйти из мадридского Реала. О своем решении Андрей Лунин уже сообщил президенту "сливочных" Флорентино Пересу, пишет 24 Канал со ссылкой на E-Notícies.

К теме Президент Реала определился, видит ли он Лунина основным вратарем после ухода Куртуа

Что Перес сказал Лунину?

Украинец сказал главе мадридского клуба, что больше не хочет быть дублером Тибо Куртуа, у которого есть действующий контракт с клубом до конца июня 2027 года.

Такое заявление Лунина изрядно удивило Переса. Президент Реала ответил, что хочет, чтобы украинский футболист остался в команде, но не будет силой держать Андрея в клубе. В свою очередь президент Реала выдвинул ультиматум украинцу.

Перес заявил, что не будет блокировать трансфер Лунина в другую команду, но в случае, если за него будет выплачено 30 миллионов евро.

К слову. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Андрея Лунина в 18 миллионов евро. Контракт украинского вратаря с Реалом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Что известно об эпопее Лунина в Реале?

С момента перехода в Реал (с июля 2018-го) Лунин суммарно провел 62 матча, в которых пропустил 70 голов и сыграл 22 игры на ноль.

В текущем сезоне-2025/2026 Лунин не провел ни одного поединка.

Главный тренер Реала Хаби Алонсо заверил, что украинец выйдет на поле только в следующем 2026-м году в кубковом турнире. Но такой сценарий не устраивает украинского вратаря.

Лунин минимизировал свое общение с наставником "сливочных" и обвинил тренера во лжи.

Хаби Алонсо в комментарии официальному сайту Реала заверил, что Лунину нужно всегда быть готовым, потому что может случиться травма или любая другая ситуация.

"Нужно чувствовать себя готовым. У нас есть замечательный вратарь в лице Куртуа, но Лунин доказал свою состоятельность и также готов. Посмотрим, как сложится ситуация в турнирах. В декабре мы стартуем в Кубке Испании. Посмотрим, какое решение мы примем. Лунин должен чувствовать себя готовым, даже если до сих пор не играл", – сказал Алонсо.