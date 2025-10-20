Во время трансляции поединка в объектив одной из телекамер попала враждебная реклама. Речь идет о рекламе российского канала "Матч ТВ", пишет 24 Канал.
Как российскую рекламу крутят на матче Ла Лиги?
Ее крутили на рекламных щитах, которые установлены вокруг футбольного поля на стадионе "Колозеум Альфонсо Перес", где свои домашние матчи играет Хетафе.
Российская реклама на щитах в Испании / Скриншот из трансляции на MEGOGO
Отметим, что сама игра не принесла много эмоций. Лишь один гол на две команды был забит. Реал одержал минимальную выездную победу 0:1 благодаря голу Килиана Мбаппе на 80-й минуте встречи. Добавим, что Хетафе доиграло поединок в меньшинстве. Аллан Ньом, вышедший на замену, и Алекс Санчес получил красные карточки.
Реал благодаря этой победе единолично возглавил турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 24 балла. У Барселоны, которая идет второй, 22 очка. Хетафе осталось при своих 11 пунктах и занимает 12-ю строчку.
Звезда Реала может загреметь в тюрьму?
- Виниуса Жуниора может упечь за решетку. Об этом сообщало издание O Globo. Футболист Реала устроил шумную вечеринку в собственном имении в Бразилии 19 июля.
- Вечеринка длилась целых два дня с использованием фейерверков и аттракционов. Также была громко включена музыка, что и заставило соседей звездного игрока обратиться в полицию.
- Полиция прибыла в имение футболиста, после чего музыка несколько стихла. Но по отъезду правоохранителей снова стало очень громко.
- Против Винисиуса возбуждено судебное дело, слушание состоится 6 ноября. Согласно бразильским законам, "нарушение спокойствия других лиц" карается от трех до 15 дней лишения свободы. Вероятно, что Жуниор избежит таких наказаний, а просто заплатит солидный штраф за нарушение спокойствия.
- Отметим, что есть немало слухов, что Реал планирует продать Винисиуса в одно из ближайших трансферных окон.