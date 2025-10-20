Під час трансляції поєдинку в об'єктив однієї із телекамер потрапила ворожа реклама. Мова йде про рекламу російського каналу "Матч ТВ", пише 24 Канал.

Оце так Лунін шокував Переса: президент Реала у відповідь висунув ультиматум українцю

Як російську рекламу крутять на матчі Ла Ліги?

Її крутили на рекламних щитах, які встановлені довкола футбольного поля на стадіоні "Колозеум Альфонсо Перес", де свої домашні матчі грає Хетафе.



Російська реклама на щитах в Іспанії / Скриншот із трансляції на MEGOGO

Відзначимо, що сама гра не принесла багато емоцій. Лише один гол на дві команди було забито. Реал здобув мінімальну виїзну перемогу 0:1 завдяки голу Кіліана Мбаппе на 80-й хвилині зустрічі. Додамо, що Хетафе дограло поєдинок у меншості. Аллан Ньом, який вийшов на заміну, і Алекс Санчес отримав червоні картки.

Реал завдяки цій перемозі одноосібно очолив турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 24 бали. У Барселони, яка йде другою, 22 очки. Хетафе залишилось при своїх 11 пунктах та посідає 12-ту сходинку.

Зірка Реала може загриміти до в'язниці?