Під час трансляції поєдинку в об'єктив однієї із телекамер потрапила ворожа реклама. Мова йде про рекламу російського каналу "Матч ТВ", пише 24 Канал.
Оце так Лунін шокував Переса: президент Реала у відповідь висунув ультиматум українцю
Як російську рекламу крутять на матчі Ла Ліги?
Її крутили на рекламних щитах, які встановлені довкола футбольного поля на стадіоні "Колозеум Альфонсо Перес", де свої домашні матчі грає Хетафе.
Російська реклама на щитах в Іспанії / Скриншот із трансляції на MEGOGO
Відзначимо, що сама гра не принесла багато емоцій. Лише один гол на дві команди було забито. Реал здобув мінімальну виїзну перемогу 0:1 завдяки голу Кіліана Мбаппе на 80-й хвилині зустрічі. Додамо, що Хетафе дограло поєдинок у меншості. Аллан Ньом, який вийшов на заміну, і Алекс Санчес отримав червоні картки.
Реал завдяки цій перемозі одноосібно очолив турнірну таблицю Ла Ліги, набравши 24 бали. У Барселони, яка йде другою, 22 очки. Хетафе залишилось при своїх 11 пунктах та посідає 12-ту сходинку.
Зірка Реала може загриміти до в'язниці?
- Вініуса Жуніора може запроторити за ґрати. Про це повідомляло видання O Globo. Футболіст Реала влаштував гучну вечірку у власному маєтку в Бразилії 19 липня.
- Вечірка тривала аж два дні з використанням феєрверків та атракціонів. Також була гучно увімкнена музика, що й змусило сусідів зіркового гравця звернутись у поліцію.
- Поліція прибула у маєток футболіста, після чого музика дещо стихло. Але по від'їзду правоохоронці знову стало дуже гучно.
- Проти Вінісіуса порушено судову справу, слухання відбудеться 6 листопада. Згідно з бразильськими законами, "порушення спокою інших осіб" карається від трьох до 15 днів позбавлення волі. Ймовірно, що Жуніор уникне таких покарань, а просто заплатить солідний штраф за порушення спокою.
- Відзначимо, що є чимало чуток, що Реал планує продати Вінісіуса в одне із найближчих трансферних вікон.