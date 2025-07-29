Ба більше, зірковий бразилець виставив ультиматум Реалу. Водночас у мадридському клубі знайшли заміну Вінісіусу Жуніору, повідомляє 24 канал із посиланням на Mundo Deportivo.

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Чому Реал продасть Вінісіуса?

Контракт Вінісіуса з Реалом розрахований до літа 2027 року. За чинною угодою зірка "Королівського клубу" отримує 15 мільйонів євро на рік, але вінгера не влаштовує рівень його заробітної плати.

Вінісіус Жуніор вимагає контракт, як у не менш зіркового Кіліана Мбаппе. Французький форвард отримує 15 мільйонів євро на рік, а також 40 мільйонів євро преміальних – 8 мільйонів євро за сезон протягом 5 років, що у сумі становить 23 мільйони щорічно.

Реал не готовий задовольнити умови Вінісіуса Жуніора та розглядає продаж зірки на вигідних умовах. Хоча клаусусла бразильського футболіста становить один мільярд євро.

До слова. За інформацією FootballTransfers, Реал визначився з заміною Вінісіусу Жуніору. "Вершкові" у разі продажу зіркового бразильця підпишуть нападника Ерлінга Холанда з Манчестер Сіті.

У сезоні 2024/2025 Вінісіус Жуніор зіграв за Реал у 58 матчах в офіційних турнірах. За цей час бразильський вінгер "галактікос" забив 22 голи та віддав 19 результативних передач.