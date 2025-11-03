Колишній французький велогонщик Шарль Кост помер у четвер, 30 жовтня. Титулований спортсмен був найстарішим живим олімпійським чемпіоном, повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien.

Що відомо про найстарішого олімпійського чемпіона?

За інформацією Вікіпедії, Шарль Кост народився 8 лютого 1924 року у французькому Олліулі. Французький велогонщик став олімпійським чемпіоном у командній гонці переслідування на Іграх-1948 у Лондоні. Його партнерами по збірній були Фернан Деканалі, П'єр Адам та Серж Блюссоном. Ці олімпійські змагання у столиці Великої Британії стали першими після завершення Другої світової війни.

У тому ж році Шарль Кост виграв "бронзу" чемпіонату світу в Амстердамі в індивідуальній гонці переслідування. У 1949 році француз здобув свою найбільшу перемогу в кар'єрі, вигравши престижний Гран-прі націй – гонку на 142 кілометри.

Найстаріший олімпійський чемпіон взяв участь у відкритті Ігор-2024 у Парижі. Шарль пересувався на інвалідному візку. Він передав олімпійський вогонь останній парі факелоносців, французьким золотим медалістам Марі-Жозе Перек та Тедді Рінеру. Кост став одним з найкрасивіших образів Олімпіади-2024.

Бувши вірянином, Шарль Кост казав, що після смерті приєднається на небесах до своїх трьох товаришів по чемпіонській команді. "Я скажу їм: "Хлопці, нас не забули".

