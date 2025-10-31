Михайло Кавацюк загинув 30 жовтня 2025 року поблизу Миколаївки Краматорського району, що на Донеччині. Захиснику України та воїну навіки 28 років, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про Михайла Кавацюка, що загинув на Донеччині?

Михайло Кавацюк народився 23 жовтня 1997 року. Він мешкав у селі Мишин Коломийського району. У цивільному житті працював вчителем фізкультури у місцевій гімназії.

Він був вихованцем футбольної школи Прикарпаття. На аматорському рівні грав за юнацьку команду Карпати Коломия, ФК Мишин, коломийський Варатик.

27 лютого 2022 року добровільно вступив до лав ЗСУ.

Брат по-іншому не міг, тому пішов захищати країну. Казав: "Я – вчитель, маю показувати приклад",

– розповів молодший брат Микола.

Михайлу Кавацюку було лише 28 років / фото з інстаграму Михайла Кавацюка

Михайло служив на посаді головного сержанта 2 ремонтної роти ремонтно-відновлювального батальйону 63 окремої механізованої бригади. Воював на найгарячіших ділянках фронту.

Мужній воїн поліг 30 жовтня 2025 року внаслідок російського обстрілу КАБами. У лавах Сил оборони продовжують служити його брат Микола та дядько Дмитро.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України. Вічна пам'ять Михайлу Кавацюку.

