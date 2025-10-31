Михаил Кавацюк погиб 30 октября 2025 года вблизи Николаевки Краматорского района, Донецкой области. Защитнику Украины и воину навеки 28 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Читайте также На войне с Россией погиб фанат Динамо Вадим Пидлипенский

Что известно о Михаиле Кавацюке, погибшего в Донецкой области?

Михаил Кавацюк родился 23 октября 1997 года. Он жил в селе Мишин Коломыйского района. В гражданской жизни работал учителем физкультуры в местной гимназии.

Он был воспитанником футбольной школы Прикарпатья. На любительском уровне играл за юношескую команду Карпаты Коломыя, ФК Мишин, коломыйский Варатик.

27 февраля 2022 года добровольно вступил в ряды ВСУ.

Брат по-другому не мог, поэтому пошел защищать страну. Говорил: "Я – учитель, должен показывать пример",

– рассказал младший брат Николай.

Михаилу Кавацюку было всего 28 лет / фото из инстаграма Михаила Кавацюка

Михаил служил в должности главного сержанта 2 ремонтной роты ремонтно-восстановительного батальона 63 отдельной механизированной бригады. Воевал на самых горячих участках фронта.

Мужественный воин погиб 30 октября 2025 года в результате российского обстрела КАБами. В рядах Сил обороны продолжают служить его брат Николай и дядя Дмитрий.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Вечная память Михаилу Кавацюку.

Ранее сообщалось о тяжелом ранении бывшего футболиста молодежной сборной Украины Николая Закотюка.